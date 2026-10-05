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Ekonomi

Akaryakıtı bile 2'ye katladı! İşte eylül ayının zam şampiyonu

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Akaryakıtı bile 2'ye katladı! İşte eylül ayının zam şampiyonu
Başlık ResmiAkaryakıtı bile 2ye katladı! İşte eylül ayının zam şampiyonu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de beli oldu. Geçen ay en yüksek fiyat artışı yüzde 25,79 ile yükseköğretim eğitiminde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 24,41 ile turunçgiller oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde yüzde 25,79 olan yükseköğretim eğitimi fiyat artışını, yüzde 23,31 ile "hurma, incir ve tropikal meyveler, taze" ve yüzde 19,99 ile "yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri" kategorileri izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,04 ile okul servisleri, yüzde 12,93 ile motorin (mazot), yüzde 12,23 ile margarin, yüzde 11,55 ile benzin yer aldı.

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EN ÇOK TURUNÇGİLLER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 24,41 ile "turunçgiller, taze" kategorisinde gerçekleşti. Bunu yüzde 17,62 ile "diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş", yüzde 13,12 ile "diğer meyveler, taze", yüzde 12,96 ile "hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı", yüzde 11,78 ile "yumrulu sebzeler", yüzde 9,22 ile "kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması", yüzde 8,89 ile "balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş", yüzde 8,41 ile "sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze", yüzde 6,8 ile "hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı" kategorileri takip etti.

TÜİK'in Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Harcama Kalemi Değişim Oranı (%)
Yükseköğretim eğitimi25,79
Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze23,31
Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri19,99
Okul servisleri16,04
Motorin (mazot)12,93
Margarin12,23
Benzin11,55
Görsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrim içi yayın hizmetleri10,30
Kömür, kömür briketi ve turba9,84
Yakacak odun, peletler ve briketler dahil8,48

Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Madde / HizmetDeğişim Oranı (%)
Turunçgiller, taze-24,41
Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş-17,62
Diğer meyveler, taze-13,12
Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı-12,96
Yumrulu sebzeler-11,78
Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması-9,22
Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş-8,89
Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze-8,41
Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı-6,80
Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş-6,61
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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