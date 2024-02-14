Motorinin ardından bir büyük zam da benzine! Tabela bu gece yarısı değişiyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Şubat 2024 09:17 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 09:30 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dün motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bir zam da benzine geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 79 kuruş artacak. Fiyat değişikliği sonrası benzinin litresi bazı şehirlerde 42 lirayı aşacak.