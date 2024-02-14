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    • Motorinin ardından bir büyük zam da benzine! Tabela bu gece yarısı değişiyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Motorinin ardından bir büyük zam da benzine! Tabela bu gece yarısı değişiyor
    Akaryakıt, Benzin, Motorin, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dün motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bir zam da benzine geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 79 kuruş artacak. Fiyat değişikliği sonrası benzinin litresi bazı şehirlerde 42 lirayı aşacak.

    Brent petrol ve dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün motorinin litresine 2 lira 56 kuruş zam gelmişti. Dünün ardından bu gece yarısı da benzinin fiyatı 1 lira 79 kuruş artacak.

    BENZİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK? 

    Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 41 lira 21 kuruşa, Ankara'da 41 lira 90 kuruşa, İzmir'de ise 42 lira 12 kuruşa çıkacak.

    AKARYAKITA ZAM ÜSTÜNE ZAM GELDİ 

    18 Ocak tarihinde oto gaza 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde motorine 1 lira 15 kuruş, 24 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 46 kuruş, 30 Ocak tarihinde ise motorine 1 lira 38 kuruş, 13 Şubat tarihinde ise benzine 2 lira 56 kuruş zam gelmişti. 

    MOTORİN VE LPG NE KADAR? 

    Motorinin fiyatı İstanbul'da 44 lira 34 kuruşa, Ankara'da 45 lira 9 kuruşa, İzmir'de 45 lira 30 kuruşa satılıyor.

    LPG ise İstanbul'da 20 lira 49 kuruşa, Ankara'da 20 lira 39 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 7 kuruşa satılıyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AkaryakıtBenzinMotorinZam
    Haberler > Ekonomi > Motorinin ardından bir büyük zam da benzine! Tabela bu gece yarısı değişiyor
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