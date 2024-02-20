MTV yılda 4 kez mi alınacak? Resmi açıklama geldi, iddialar yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, motorlu taşıtlar vergisinin yılda 4 kez alınacağına yönelik iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın böyle bir çalışması bulunmamaktadır" denildi.

Bugün bazı basın yayın organlarında araç sahiplerini kara kara düşündüren bir iddia yer aldı. Bütçe açığı nedeniyle motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) yılda 4 kez alınacağı öne sürüldü. İddiaların gündem olmasının ardından konu hakkında resmi açıklama geldi.

İDDİALAR YALANLANDI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, MTV'nin yılda 4 kez alınacağına yönelik iddiaları yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın böyle bir çalışması olmadığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınacak' iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."