Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > MTV yılda 4 kez mi alınacak? Resmi açıklama geldi, iddialar yalanlandı

    MTV yılda 4 kez mi alınacak? Resmi açıklama geldi, iddialar yalanlandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    MTV yılda 4 kez mi alınacak? Resmi açıklama geldi, iddialar yalanlandı
    MTV, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, motorlu taşıtlar vergisinin yılda 4 kez alınacağına yönelik iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın böyle bir çalışması bulunmamaktadır" denildi.

    Bugün bazı basın yayın organlarında araç sahiplerini kara kara düşündüren bir iddia yer aldı. Bütçe açığı nedeniyle motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) yılda 4 kez alınacağı öne sürüldü. İddiaların gündem olmasının ardından konu hakkında resmi açıklama geldi. 

    İDDİALAR YALANLANDI 

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, MTV'nin yılda 4 kez alınacağına yönelik iddiaları yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın böyle bir çalışması olmadığı belirtildi. 

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

    "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınacak' iddiası doğru değildir.

    İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır.

    Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bakan Özhaseki deprem konutları için süre verdi! 'Bütün evleri 1-1,5 sene içerisinde teslim ederiz' - Ekonomi'Bütün evleri 1-1,5 sene içerisinde teslim ederiz'Yemek için sıraya giriyorlar! Odun ateşinde 15 saatte pişiyor, 2 saat içerisinde tükeniyor - EkonomiSıraya giriyorlar! 15 saatte pişiyor, 2 saatte tükeniyorTHY 5 bin personel alımı yapacak! Alınacak kadrolar belli oldu, işte başvuru şartları - EkonomiTHY 5 bin personel alımı yapacak! Alınacak kadrolar belli oldu, işte başvuru şartlarıEPDK, rafinerilere yazı gönderdi! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor - EkonomiBenzin ve motorine büyük indirim geliyorSSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikinci zam müjdesi! Bankalar promosyon yarışana girdi, hesaplara 9 bin TL yatırılacak - EkonomiSSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikinci zam müjdesi! Bankalar promosyon yarışana girdi, hesaplara 9 bin TL yatırılacakBelediye personeline yüzde 107 zam! En düşük maaş 34 bin TL oldu - EkonomiYüzde 107 zam aldılar! İşçiler bayram ediyorİhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürlüğü hedefini ilk 5 olarak belirledi - Ekonomiİhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürlüğü hedefini ilk 5 olarak belirlediTürkiye'nin marul ihtiyacı buradan sağlanıyor! Yılda 45 milyon adet üretiliyor - EkonomiTürkiye'nin marul ihtiyacını karşılayan ilimizEt fiyatlarına zam üstüne zam! Kilosu 460 liraya çıktı, satışlar düştü - EkonomiEt fiyatlarına bir zam daha! Etiketteki rakam cep yakıyorTürkiye'de işsizlik oranı dip yaptı! Son 42 çeyreğin en düşük seviyesinde - EkonomiTürkiye'deki işsizlik dip yaptı
    Sonraki Haber Yükleniyor...