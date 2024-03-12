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Haberler > Ekonomi > Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul'da yarış kafa kafaya

Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul'da yarış kafa kafaya

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul&#039;da yarış kafa kafaya
İstanbul, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gezici Araştırma, İBB Başkanlığı seçimlerine ilişkin son anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum yüzde 44,1 oranında oy alırken CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 43,5 ile ikinci sırada yer aldı. İki isim arasındaki oy farkı ise yüzde 0,6 oldu. 

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Son anket ise Gezici Araştırma'dan geldi.

MURAT KURUM BİRİNCİ SIRADA 

"İBB Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz" diye sorulan ankette, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum yarışı önde tamamladı. "Kurum'a oy vereceğim" diyenlerin oranı yüzde 44,ß1 oldu. 

KURUM İLE İMAMOĞLU ARASINDAKİ FARK YÜZDE 0.6

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 43,5 oldu. Kurum ile İmamoğlu arasındaki oy farkı yüzde 0,6 oldu. 

Ankete göre diğer adayların oy oranı ise şöyle:

DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş: Yüzde 4,1
Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 3,1
Yenide Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 2,3
İYİ Parti adayı Satuk Buğra Kavuncu: Yüzde 1,7
Diğer adaylar: Yüzde 1,2

Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul'da yarış kafa kafaya - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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