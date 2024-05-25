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Muş'ta ilginç görüntüler! Gökten bilinmeyen bir cisim yağdı, ateşe tutunca erimiyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dolu, Muş, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş'ta etkili olan sağanak yağışlarda ilginç bir olay yaşandı. Kent gelinde etkili olan yağışlarda yağmur ve dolu ile birlikte bilinmeyen bir cisim yağdı. Bölge halkı ateşe tutunca erimeyen cisimlerin incelenmesini istiyor. 

Muş, son günlerde etkili olan sağanak yağışın yanı sıra dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimlerin yağmasıyla karşı karşıya kaldı. Kızılağaç Beldesinde etkili olan yağmur, kısa sürede doluya dönüştü. Ancak bu sırada dolunun arasına karışan ve yere düştüğünde erimeyen garip cisimler dikkat çekti. Sabah uyandıklarında evin etrafında erimeyen farklı cisimleri gören vatandaşlar, bu olayın uzmanlar tarafından incelenmesini istediler.

Muş'ta ilginç görüntüler! Gökten bilinmeyen bir cisim yağdı, ateşe tutunca erimiyor - 1. Resim

"DİKKATLİ BAKINCA DOLU OLMADIĞINI ANLADIK"

Etkili olan yağışların ardından dolu ile birlikte tanımlanmayan cisimlerin de yağdığını söyleyen Nimet Tekin isimli vatandaş, “Geçen sabah kalktığımızda evin etrafında doluya benzer cisimleri gördük. Başta dolu sandık ancak dikkatli baktığımızda dolu olmadığını anladık. Çocuklarla beraber toplamaya başladık. Baktık yabancı bir cisim. Doluya benzer ama yabancı bir cisim. Bunun incelenmesini istiyoruz” dedi.

Muş'ta ilginç görüntüler! Gökten bilinmeyen bir cisim yağdı, ateşe tutunca erimiyor - 2. Resim

"ERİMEDİĞİNİ TESPİT ETTİK" 

Muş’a plastik dolunun yağdığını söyleyen Abdullah Tekin ise, “Akşama doğru dolu yağışı etkili oldu. Ondan sonra doluya benzer cisimler bulduk. Bu cisimlerin doluya benzediğini, fakat doludan farklı olarak erimediğini tespit ettik” şeklinde konuştu.

Muş'ta ilginç görüntüler! Gökten bilinmeyen bir cisim yağdı, ateşe tutunca erimiyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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