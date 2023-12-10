Mustafa Destici 'yılda 2 kez zam' dedi, asgari ücret için rakam verdi

10 Aralık 2023 16:51 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 19:25

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte gözler asgari ücrete çevrildi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinin yarın başlaması beklenirken, siyasi isimlerden de açıklamalar peş peşe geliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Makul asgari ücret talebimiz 2024 yılı Ocak ayı için 17 bin lira; temmuz ayı için ise 20 bin 500 liradır" ifadelerini kullanmıştı. Bir değerlendirme de Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

'YILDA BİR ZAM' ÖNERİSİNİ ELEŞTİRDİ

Asgari ücrete geçen yıl hem ocak ayında hem de temmuz ayında zam yapıldığını anımsatan Destici, "Yüksek enflasyon devam ediyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi 65-70 arası. Önümüzdeki 2024 yılıyla ilgili enflasyon beklentisi de yüzde 50 civarında. Peki enflasyonun yüzde 50 ve üzeri olacağı bir ülkede asgari ücret, yılda bir kere sadece ocak ayında tespit edilir, bir yıl boyunca asgari ücretli bu rakama, bu ücrete mahkum bırakılırsa asgari ücretliye haksızlık olmaz mı?" dedi.

"Onun aldığı para enflasyon karşısında erimez mi? Eksilmez mi?" diyen Destici, "Zaten en düşük çalışma maaşından bahsediyoruz. Onun için enflasyon tek haneli rakamlara inene kadar enflasyon, ülkemizde yılda en az 2 kez tespit edilmeye devam etmelidir. Bundan hiç kimse taviz vermemelidir" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET 17 BİN LİRA CİVARINDA OLMALI"

Asgari ücret artışının enflasyon artışı ve bunun üzerinde bir refah payı ile birlikte 15 bin lira seviyesinde ya da onu geçeceğini gördüklerini değinen Destici, "Biz burada Büyük Birlik Partisi olarak bir refah payıyla eklenerek bu rakamın en az 17 bin civarında olmasının doğru olduğunu düşünüyoruz ve bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.