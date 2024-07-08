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Haberler > Ekonomi > Napolyon'un silahları açık artırma ile 1,69 milyon euro'ya satıldı!

Napolyon'un silahları açık artırma ile 1,69 milyon euro'ya satıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Napolyon&#039;un silahları açık artırma ile 1,69 milyon euro&#039;ya satıldı!
Napolyon, Açık Arttırma, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart’ın birini kendini öldürmek için de kullandığı silahlar açık arttırmada 1.69 milyon euro’ya alıcı buldu.

Fransız silah ustasu Louis-Marin Gosset tarafından tasarlanan ve Eski Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart’a ait silahlar açık arttırmaya çıkarıldı. Silahlar, Napolyon’un 1814 yılında intihar girişiminde bulunduğu Fontainebleau Sarayı yakınındaki Osenat Müzayede evinde dün gerçekleştirilen açık arttırmada 1.69 milyon euro’ya alıcı buldu.

Altın ve gümüş işlemeli olan silahların üzerinde Napolyon'un profilinin işlemesi bulunuyor. Silahlar açık arttırmada orijinal kutusu ve barut mahfazasının da aralarında bulunduğu çeşitli aksesuarları ile satıldı.
Napolyan’a ait bir şapka da şapkası, Kasım ayında düzenlenen bir açık arttırmada 1,9 milyon euroya alıcı bulmuştu.
Silahlar “milli hazine”

Napolyon'un silahları açık artırma ile 1,69 milyon euro'ya satıldı! - 1. Resim

Fransa Kültür Bakanlığı, silahları kısa süre önce “milli hazine” olarak kabul etmiş ve yurtdışına çıkarılmasını yasaklamıştı. Bu karar,

Fransız hükümetinin ismi açıklanmayan alıcıya 30 ay içerisinde yeni bir teklif yapması anlamına geliyor.
İntihar için kullandı

Napolyon’un silahları orduların yenilmesinin ardından 12 Nisan 1814’te kendini öldürmek için kullandığı ifade edilirken yaveri Armand de Caulaincourt, silahtaki barutu boşaltarak Napolyon’un hayatını kurtarmıştı. Daha sonra zehir için Napolyon hayatta kalmıştı. Napolyon daha sonra silahları Caulaincourt’a vermişti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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