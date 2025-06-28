NBA’in havlusu bizden olsun! Ev tekstil sektörü gözünü ABD’ye dikti

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği için başkanlık adaylığını ilan eden Murat Şahinler, ABD’de inanılmaz potansiyel bulunduğunu belirterek “Eğer Çin’e kota devam ederse ABD’ye mal yetiştiremeyiz. Bu ülkeye yılda birkaç heyet göndermekle olmuyor. NBA’in havlu sponsoru olduğumuzu düşünün. Bir an önce harekete geçmeliyiz” dedi.

ÖMER TEMÜR - ABD ile Çin arasındaki tarife savaşları şimdilik durulsa da Trump yönetimi Çin’e bağımlılığını azaltma isteğinden vazgeçmiş değil. Pazarda çeşitlilik anlayışı Türkiye ve Hindistan gibi alternatif pazarları ön plana çıkarırken, Çin’den doğabilecek boşluğu doldurmak isteyen birçok sektör ABD’yi hedef pazar olarak ilan etmiş durumda.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) için başkanlık adaylığını ilan eden Murat Şahinler, ABD’de inanılmaz potansiyel bulunduğunu belirterek “Dünya ev tekstili ihracatı 2024 yılında yüzde 1,9 artarak 61 milyar dolara ulaştı. Ülkemizde ev tekstili 2,8 milyar dolar ihracat ve yüzde 3,1’lik payla dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye 14 milyar dolarlık AB pazarından yüzde 15 pay alırken, 15 milyar dolarlık ABD pazarından ise sadece 1,8 pay alıyor. ABD’de ciddi potansiyel var. Pazar payımızı artırmamız gerekiyor” dedi.

Bu ülkeye yönelik alım heyetlerini artırmak istediklerini dile getiren Şahinler “Çeyiz, havlu, bornoz, nevresim, perde gibi ürünlerde çok güçlüyüz. Eğer Çin’e kota devam ederse ABD’ye mal yetiştiremeyiz. Bu ülkeye yılda birkaç heyet göndermekle olmuyor. NBA’in havlu sponsoru olduğumuzu düşünün. Bir an önce harekete geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İhracatın artırılması ve sektörün globalde daha güçlü bir yer edinmesi için birçok projeye imza atacaklarının altını çizen Şahinler, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye ev tekstili sektörünün dünyaya açılan kapısı olan Hometex Fuarı’nı güçlendireceğiz ve ortak akılla yönetilen bir fuar organizasyonu hâline getireceğiz. Uluslararası alıcı sayısını artırmak için büyük çaba göstereceğiz. Bu noktada yalnızca fuarları değil, dijital fuarcılık altyapısını da güçlendireceğiz. Hedef ülkelerle ticaret heyetleri organizasyonları düzenleyeceğiz ve üyelerimizi uluslararası alıcılarla buluşturacağız. Ev tekstili sektöründe ‘Fasondan Markaya’ dönüşümünü sağlamak için üreticilere rehberlik edeceğiz. Markalaşma konusunda önemli adımlar atacağız. Üreticilerimizin markalaşma yolculuğuna rehberlik edeceğiz. Üyelerimizin ulusal ve uluslararası fonlara erişim sağlaması için projeler üreteceğiz.

EVDE HAVLU ATAN YOK

>>Murat Şahinler, ev tekstil sektörünün çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirterek “Hazır giyim firmaları Mısır, Suriye ve Fas gibi ülkelere taşınıyor. Sektörde konkordato sıkıntısı var. Ev tekstilinde ise konkordato çok nadir görülüyor. Çünkü güçlü bir altyapı ve dev firmalara sahibiz” dedi.

DOLAR 60 LİRA OLURSA NEFES ALIRIZ

>> Ekonomik anlamda Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiği, yüksek enflasyon, faiz oranlarının artışı ve döviz kurlarının zayıf kalması gibi zorluklarla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Şahinler “Firmalarımız ihracatta fiyat tutturmakta ve üretim yapmakta zorlanıyor. Eğer kur 55-60 liraya çıkarsa sanayici rahat nefes alır” diye konuştu. Şahinler, 2026 yılının ikinci çeyreğinde ise ekonomide rahatlama beklediğini söyledi.

BAŞKANLIK İÇİN ADAY OLDU

>> Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) başkanlığı için adaylığını açıklayan Murat Şahinler TETSİAD’ı daha şeffaf, katılımcı ve kurumsal bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi. Şahinler “TETSİAD artık değişmek, kendini yenilemek ve gençleşmek zorunda. Yeni dönemde birinci konu başlığımız kapsayıcılık olacak. Aktif olarak çalışacak birçok komisyon oluşturacağız ve ulaşılabilir bir yönetim olacağız. Tüm üyelerimize katkı sağlayacak bir yapı kuracağız” ifadelerini kullandı.