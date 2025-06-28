Turizmde fiyatlar uçtu, neredeyse Dubai'yi solladık... Bu rakamlar yabancıya bile pahalı!

Orta hâlli vatandaş için hayal olan tatil, artık yabancıya da pahalı gelmeye başladı. Bu yıl 64 milyar dolar gelir beklenen turizm sektöründe işletmeler sıkıntılı, esnaf ağlıyor. Otel dolulukları geçmiş yıllara göre beklenen seviyeye ulaşmadı. Girdi maliyetlerinden kaynaklanan yüksek konaklama ücretleri, Türkiye’yi yabancılar için de pahalı hâle getirdi. Öte yandan eğlence kültüründe yaşanan ve yabancı turistleri bile isyan ettiren görüntüler pazar endişelerinin artmasına sebep oluyor.

KAAN ZENGİNLİ - Türkiye'de bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm sektörü, bu yıldan umduğunu henüz bulamadı. Otel dolulukları geçmiş yıllara göre tatmin edici seviyede değil. Girdi maliyetlerinden kaynaklı yüksek konaklama ücretleri Türkiye’yi yabancılar için bile ‘pahalı ülke’ pozisyonuna taşıdı. Öte yandan eğlence kültüründe yaşanan değişim de ülke imajına zarar veriyor. Bu yıla ‘temkinli iyimser’ yaklaşan turizm sektörü temsilcileri gözünü temmuz, ağustos ve eylül aylarına çevirdi ancak genel beklentiler pek iç açıcı değil. Artan fiyatlar, hizmet kalitesindeki gerileme ve eğlence kültüründeki rahatsızlık verici değişimler sebebiyle turistlerin Türkiye tercihi zayıflıyor.

FİYAT REKABETİ BİTTİ

2025 yılının başında artan enflasyon ve hizmet maliyetleri sebebiyle Türkiye, fiyat rekabetini yitirdi. Otel, restoran, içecek ve giriş ücretlerindeki artış, ‘ucuz tatil’ algısını ortadan kaldırdı. Türkiye, artık fiyatlarda İspanya ve Yunanistan’ı bile geride bırakarak Dubai seviyelerine yaklaştı. Bugün dört kişilik bir ailenin Antalya veya Bodrum gibi destinasyonlarda beş gün tatil yapmasının maliyeti 150 bin lirayı aşıyor. Aynı tatil Yunanistan’da 80-100 bin lira, Mısır’da ise 60-80 bin lira arasında yapılabiliyor. Turistler için fiyatlar yerli turiste göre yüzde 20 oranında daha uygun olabiliyor ancak dört kişilik bir yabancı ailenin Türkiye tatili ortalama 4-5 bin avroyu buluyor.

GİRDİ MALİYETLERİ ZORLUYOR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği İzmir Başkanı Kıvanç Meriç “Bugün bizim turizmde yaşadığımız esas problem, Türkiye’nin kendi içindeki ekonomik koşullardan kaynaklanıyor. Biz şu an hâlâ girdi maliyetleri ile satışlarımız arasındaki makas da daha kârlı nasıl çıkarız mücadelesini veriyor. Bu da maliyetlere, dolayısıyla fiyatlara yansıyor. Bir yandan ‘Çok pahalı oldunuz’ şikâyetlerini duyuyoruz, bir yandan da yabancı turistin tercih listesinden yavaş yavaş çıktığımızı görüyoruz. Devlet ve sektör olarak artık şunu kabul etmeliyiz: Türkiye, turizmde fiyat avantajını kaybetmiş bir destinasyon hâline geldi. Bu tabloyu tersine çevirmek için acil çözümlere ihtiyacımız var” dedi.

RAKİPLER UCUZ KALDI

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise “Kaliteyi korurken fiyat dengemizi de yeniden gözden geçirmeliyiz. Yoksa doluluk oranları düşmese bile kâr marjlarımız ciddi zarar görebilir. Yükselen maliyetler ve küresel rekabet sektörümüzün daha temkinli davranmasını gerektiriyor” dedi. LMX Touristik Türkiye Genel Koordinatörü Serdar Bayraktar, Türkiye’nin Akdeniz’in en pahalı turizm destinasyonlarından biri hâline geldiğini belirtti. Bayraktar, turistlerin, benzer fiyatlara Yunanistan, İspanya veya Mısır’da daha kaliteli hizmet aldıklarını ifade ederek “Bu da fiyat/performans açısından Türkiye’nin cazibesini azaltıyor. Döviz kuru avantajı ise artık yeterli gelmiyor ve Türkiye, yabancı turistler için pahalı bir ülke olarak algılanıyor. Gıda, enerji ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaçlardaki vergi oranları ve ithal ürünlerdeki fiyat artışları, turizm işletmelerinin maliyetlerini yukarı çekiyor” dedi.

FİYATTA DUBAİ İLE YARIŞIYORUZ

Türkiye 2024 yılında iyi bir sezon geçirdi, 56,7 milyon turist ağırladı. Bu rakamla İtalya’yı geride bırakarak 4. sıraya yerleşti. 2025 hedefi ise 65 milyon turist, 64 milyar dolar gelir. Bu hedef rakamı turist başına harcamanın 1.000 dolara ulaşması beklentisiyle oluşturuldu.

İlk 5 ayda Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı yüzde 0,15 düşüşle 17 milyon 781 bin oldu. Mayıs verileri ise geçen yıla göre yüzde 1,81 kayıp yaşandığını gösteriyor.

Rusya’dan gelen turist sayısı yüzde 5,2 azalarak 1 milyon 722 bine düştü. Almanya’dan gelen turist sayısında yüzde 18,1 azalma görüldü ve bu ülkeden 597 bin 348 kişi geldi. Aynı dönemde Bulgaristan’dan yüzde 3,2, İngiltere’den yüzde 0,6 turist azalması görüldü.

Her yıl Bodrum’da yaşanan ‘lahmacun’ örneği neredeyse bütün tatil yörelerine yayıldı. Fiyatların Dubai ile yarıştığı, İspanya ve Yunanistan’ı geride bıraktığı belirtiliyor.

Dört kişilik bir ailenin Türkiye’de tatil yapması, Avrupalı ülke turistleri için 4-5 bin avroyu buluyor.

Yüksek gelirli turist ağırlayan oteller ise dolu. Golf turizminin başkenti Belek’te aynı zamanda ünlü futbol kulüplerinin kampları da var.

MESAİLİ TUVALET FİYATI 1 AVRO

Daha önce 1.000 liralık şezlong fiyatıyla gündeme gelen Antalya Kaleiçi Yat Limanı bu defa tuvalet ücretiyle gündeme geldi. Yat limanındaki plajın hemen yanındaki tuvaletlerde kullanım ücreti için Türk vatandaşları 30 TL, yabancı turistler ise 1 avro ödeme yapıyor. Tuvalete mesai ücretleri ise 08.00-22.00 olarak belirlendi.