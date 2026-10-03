Edirne’de Balkan Pazarı, Bulgaristan’dan gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle hareketlendi. Giyimden gıdaya, temizlik ürünlerinden kozmetiğe kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla alan Bulgar turistler, esnafın yüzünü güldürdü.

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Edirne'nin önemli alışveriş noktalarından Balkan Pazarı'nda son haftalarda yerli vatandaşların yanı sıra Bulgaristan'dan gelen turistlerin de yoğun ilgisiyle hareketlilik yaşanırken, esnaf artan alışverişten memnuniyetini dile getirdi. Giyimden gıdaya, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün satıldığı pazarda, özellikle Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin alışveriş yaptığı görüldü. Pazardaki hareketlilik hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Ne bulurlarsa alıyorlar! Sınır kentimize turist akını, esnaf bayram ediyor

"SATIŞLARIMIZ ÇOK GÜZEL"

Pazar esnafı Yılmaz Kul da Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin yoğunluğunun satışlara yansıdığını belirterek, "Satışlarımız çok güzel. Bulgaristanlı komşularımız, arkadaşlarımız da yoğun bir şekilde pazarımıza geliyor. Alışverişlerini yapıp memnun ayrılıyorlar" dedi.

Sektörde ailecek 20 yıldır hizmet verdiklerini belirten halıcı esnafı Adil Keskin, pazarın potansiyelinden memnun olduklarını dile getirdi.

Ne bulurlarsa alıyorlar! Sınır kentimize turist akını, esnaf bayram ediyor

"NE BULURLARSA ALIYORLAR"

Pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım, Bulgaristan'dan gelen vatandaşların birçok ürüne ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Bulgar vatandaşları geldiği zaman iş oluyor. O da iyi kötü bir ekmek parası çıkarıyor. Deterjanından şampuanına, giyiminden kozmetiğine kadar ne bulurlarsa alıyorlar. Fiyatlar uygun olduğu için tercih ediyorlar; su bile uygun olduğu için mecburen buradan alıyorlar" şeklinde konuştu.

Pazarı tercih eden Şenay Özeker, "Her şeyi bulabiliyoruz. Bedenler de fiyatlar da uygun. Bir Edirne vatandaşı olarak komşumuz Bulgaristan halkını da davet ediyoruz, gelmelerinden memnunuz" dedi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan Sunay Yeniköy, yaşanan hareketliliğin kent ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Ne bulurlarsa alıyorlar! Sınır kentimize turist akını, esnaf bayram ediyor

"SON İKİ ÜÇ HAFTADIR PAZARDA ÇOK GÜZEL BİR KALABALIK VAR"

Pazar esnafı Selami Akmeşe, son haftalarda işlerin hareketlendiğini belirterek, Bulgaristan'dan gelen müşterilerin yeniden yoğunlaşmaya başladığını ifade ederek, "Son iki üç haftadır pazarda çok güzel bir kalabalık var, işlerimiz çok şükür yerinde. Esnafımızın durumu düzelmeye başladı. Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz de yeniden artmaya başladı. Meyvesinden sebzesine, domatesinden suyuna kadar her ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayıp götürüyorlar. Buranın suyunun ve ürünlerinin daha tatlı ve kaliteli olduğunu söylüyorlar. Önümüzdeki günlerde işlerin daha da iyi olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Ailesiyle pazara gelen Metehan Özer de ihtiyaç duydukları ürünleri pazarda kolaylıkla bulabildiklerini söyledi. Diğer esnaf ve vatandaşlar da Edirne'nin Bulgaristan'dan gelen ziyaretçiler tarafından da tercih edildiğini belirtti.

Ne bulurlarsa alıyorlar! Sınır kentimize turist akını, esnaf bayram ediyor

Ne bulurlarsa alıyorlar! Sınır kentimize turist akını, esnaf bayram ediyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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