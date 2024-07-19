NEF 6 yeni projeye hazırlanıyor: Yatırım için faizlerin düşmesini bekliyoruz

Yüksek faiz ortamıyla konut alıcısı gibi yatırımcısı da bekle-gör politikası izliyor. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, başlamaya hazır 6 projelerinin olduğunu belirterek “Onlar için de faizlerin düşmesini, ortamın daha elverişli hâle gelmesini bekliyoruz. Konut kredileri aylık yüzde 1,3’lerin altına gerilediğinde bekleyen talep devreye girecektir” dedi.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Bugüne kadar 26 binden fazla kişiyi konut ve arsa alanında mülk sahibi yapan Nef, geçen yıl 7,8 milyar TL ciro elde ederken, bu yıl hem Türkiye’de hem de yurt dışında yeni projelere imza atacak.

Halka arz için de hazırlık yaptıklarını ifade eden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, enflasyonist dönemin gayrimenkul varlık değerlerini artırdığını belirterek “Aktifimizi 47,2 milyar liraya, sermayemizi 23,2 milyar liraya yükselttik. Faizlerin düşmesiyle bu kaynakları yatırıma dönüştürme beklentisindeyiz. İki ana konuya odaklanacağız. İlki yurt içinde yatırımı özgürleştiren, bireylerin kurumsal yatırım yapmasını sağlayan bakış açısı ve proje gayrimenkul yatırım fonları bakışı ile ülke içindeki yatırımlarımızı genişleteceğiz. Konut yatırımının en büyük kaynağı bireysel konut yatırımcısı. Paydaşlık kimliği ile yatırım imkânı birçok gayrimenkul projesi ve yatırımın önünü açabilir. Ortak malla mülkiyet gibi bir açılımımız olacak. İkincisi de yurt dışındaki yatırımlarımızı artıracağız. Türkiye’de gayrimenkuldeki rekabet çok üst düzey. Bu rekabet yurt dışında olsa çok da ciddi kaynak getirir ülkeye” dedi.

TİCARİDE %15’LER, KONUTTA %1,3’LER...

Başlamayı bekleyen 6 hazır projeleri olduğuna işaret eden Erden Timur “Onlar için de faizlerin düşmesini, ortamın daha elverişli hâle gelmesini bekliyoruz. Bu projeler İstanbul, İzmir ve Bodrum’da. Yüksek faizden düşük faiz dönemine bir geçiş olacak. Hâliyle bu geçiş sürecinde talep birikmesi de oluyor. Biz o döneme hazırlık yapıyoruz. Kurumsal ticari kredilerin yüzde 15’ler seviyesine geldiği, konut kredilerinin de aylık yüzde 1,3’ler ve altına geldiği dönemlerde satışlar açılacaktır, bekleyen talep devreye girecektir” diye konuştu.

YURT DIŞI YATIRIMLARI HIZLANIYOR

Hamburg’da tapulu, kira getirisi hazır yatırım sahibi olmak isteyenlere yönelik bir proje lansmanına hazırlandıkları bilgisini veren Timur “Ayrıca Almanya’da iki otel binası inşaatımız devam ediyor. Birini Marriott işletecek. Amerika’da Brooklyn’de 1,5 yıl önce bitirdiğimiz projemize çok yakın bir lokasyonda ikinci projemizi devreye alıyoruz. 120 daireden oluşuyor. 4. Cadde’ye çok yakın. Miami’de kiralama sektörü için geliştirdiğimiz yerler var. Kiralık konut ve öğrenci yurdu projesi. Dubai’de yap sat için projelerimiz vardı. Önceden park ettiğimiz şeylere şu anda hızlı bir dönüş yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Timur, Suudi Arabistan’daki gelişmeleri de yakından izlediklerini, görüşmeler olduğunu, doğru ortak ile ilerleyebileceklerini söyledi.

ARSADA HEDEF 60 BAYİ 20 BİN MÜŞTERİ!

Türkiye çapında 32 bayisi bulunan Nef Arsa’nın Sakarya, Çanakkale, İzmir, Ankara, Kırklareli’de projeleri bulunuyor. Nef Arsa’da yüzde 0,99 banka kredisi ve 48 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. Sattıkları arsalardan 7’sinin daha tapularını teslim etmeye başladıklarını anlatan Erden Timur, şöyle konuştu: Bu projeler Lüleburgaz, Sakarya Novu, Bursa Orhaneli, Ankara, Assos, Kaz Dağları Yanıklar, İğneada ve Ezine. 2025 ilk çeyreğe kadar bayi sayısını da 60’a çıkaracağız. Nef Arsa tarafında müşteri sayısını ikiye katlama hedefimiz var. Yaklaşık 10 bin olan Nef Arsa müşteri sayısını 1 yılda 20 bine çıkarma hedefimiz var. Nef son iki yılda 3,5 milyon metrekarenin üzerinde arsa satışı gerçekleştirdi. Bundan iki yıl önce ciromuzun yüzde 12’si arsadan geliyordu. Bu oran şimdi üç dört katına çıktı. Ege Bölgesi ve İstanbul çevresinde yeni arsa projelerimizi de lanse etmeye başlayacağız. Bizim geliştirdiğimiz 27 milyon metrekare arsamız var, onları kısım kısım satışa çıkarıyoruz.