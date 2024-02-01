Ocak ayında getiri şampiyonu borsa! İşte borsayı yükselten 4 sebep

Yeni yılın ilk ayında yüzde 13,75 getiriye imza atan borsa, ortalama yüzde 6,50 beklenen ocak ayı enflasyon rakamını da ikiye katlayarak reel anlamda kazandıran tek yatırım aracı oldu. Endeks aynı zamanda 31 Ocak işlemlerinde 8577 ile tarihi zirvesini de gördü. Ocak ayında dalgalanan altın ve dolar ile birlikte mevduat getirileri de yüzde 4’ün altında kaldı ve hem enflasyon hem de borsaya mağlup oldu. İşte borsayı yükselten 4 sebep.

Türkiye Gazetesi / ÖZEL- Aralık ayında 7200 sınırına kadar gerileyen borsa, o günden sonra girdiği yükseliş trendi ile birlikte dünkü işlemlerde yeni bir rekora imza attı. BİST100 endeksi öncelikle geçen hafta cuma günü, yaklaşık son 3 aydır geçilemeyen 8100-8150 bandında bulunan direnç seviyesini yukarı yönlü aşmıştı. Ardından dün de gün içinde en yüksek 8577,35 seviyesini test eden endeks, böylece TL bazında tüm zamanların zirve seviyesini görmüş oldu. 31 Ocak işlemlerinde yeni rekor görüldükten sonra endeks, 8496,66’dan kapanış gerçekleştirdi. Borsanın bir önceki rekoru, 3 Ekim tarihinde 8562,70 seviyesinde gerçekleşmişti.

BORSA AÇIK ARA LİDER

2023 kapanışını 7470 puandan gerçekleştiren borsa, yeni yılın ilk ayında endeks bazında yaklaşık olarak yüzde 13,75’lik bir getiriye ulaştı. Diğer yatırım alternatifleri arasında yer alan gram altın ocak ayında yüzde 2,30, dolar yüzde 2,95 ve (bankalar arası ocak ayı verilerine göre) 1-3 ay vadede bağlanan mevduatın ortalama getirisi de yaklaşık (brüt) yüzde 3,90 olarak gerçekleşti.

BORSA NEDEN YÜKSELDİ?

Ocak ayında yaşanan bazı gelişmeler borsanın yükselmesinde etkili oldu. Kısaca bunları sıralamak gerekirse;

1-İsveç’in NATO üyeliğine Ankara’nın vize vermesi ve ABD ile F-16 alımı konusunda yaşanan pozitif gelişmelerin, Türkiye – Batı ilişkilerinde yeni bir sayfa açması;

2-TCMB’nin sıkı para politikasını sürdürerek özellikle uluslararası yatırımcı nezdinde kredibilitenin artması ve yabancı sermaye girişinin buna paralel olarak hızlanması;

3-Her ne kadar dezenflasyonist sürecin tesis edilmesi için mücadele edilse de enflasyonist baskıların devam etmesi ve borsanın yeniden enflasyondan korunma aracı olarak tercih edilmesi,

4-Aşırı satışla karşılaşan borsanın 7200’e yaklaştıkça emsallerine ve kendi gelecek beklentilerine göre iskontolu gözükmesi de borsanın yükselmesini beraberinde getirdi.

BİST100 BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler; şubat ayına 8500 seviyesine oldukça yakın yerlerden başlayacak olan BIST100 endeksinde 8350 desteği korundukça yükseliş ivmesinin devam edebileceğini, yeni zirve olan 8577 noktasının ilk direnç olarak izleneceğini ve bu seviyenin aşılması halinde ilk etapta kısa vadede 8700’e varabilecek yükselişlerin önünün açılabileceğini belirtiyor.

BUGÜN BU VERİLERE DİKKAT

Bugün İstanbul Sanayi Odası’nın açıklayacağı Türkiye İmalat PMI rakamları takip edilecek. Özellikle reel sektörün üretim iştahı anlamında önemli sinyaller veren İSO İmalat PMI, aralık ayında 47,4 seviyesinde gelmişti. Bu veride 50 seviyesinin altındaki değerler olumsuz olarak kabul ediliyor. Bugün açıklanacak verinin de 50 seviyesinin altında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durum, ekonomik büyümeye dair bir miktar yavaşlama sinyali üretiyor.

Öte yandan 19-26 Ocak haftasına dair Haftalık Yabancı Yatırımcı Portföy Hareketleri ile Para ve Banka İstatistikleri piyasalar tarafından yakından izlenecek. Bu veriler yabancı yatırımcıların hisse senedi ve DİBS alımlarını göstermesi bakımından önemli kabul ediliyor. Aynı zamanda KKM’den çıkış sürecinin nasıl devam ettiği yönünde de önemli ipuçları gelecek.