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    • Ocak ayının zam şampiyonu uçak bileti oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ocak ayının zam şampiyonu uçak bileti oldu

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre ocak ayının zam şampiyonu yüzde 30,43 ile uçak bileti olurken, fiyatı en çok düşen grup ise çocuk giyimi oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024'ün ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocakta enflasyon yüzde 6,70 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu. Merakla beklenen verinin açıklanmasıyla ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre ocak ayının zam şampiyonu yüzde 30,43 ile uçak bileti oldu. 

    FİYATI EN ÇOK ARTAN DİĞER GRUPLAR

    Geçen ay hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 28,63 ile diğer analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri, yüzde 25,80 ile dişçilik ücreti izledi. Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 25,48 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 24,37 ile içkiler, yüzde 18,51 ile ev aletlerinin onarımı yer aldı.

    FİYATI EN ÇOK DÜŞENLER

    Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,19 ile çocuk giyimde oldu. Bunu, yüzde 3,05 ile kadın giyim, yüzde 1,41 ile erkek giyim, yüzde 1,07 ile şeker, yüzde 0,22 ile kadın ayakkabısı takip etti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Ocak ayının zam şampiyonu uçak bileti oldu
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