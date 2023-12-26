Ocakta 2 bin liraydı şimdi 20 bin lira... İstanbul'dan İstanbul'a göç başladı!

26 Aralık 2023 11:39 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 12:11

Artan enflasyon kira fiyatlarında da ibreyi yukarı döndürdü. Hükümet önlem olarak yüzde 25 artış sınırı koysa da piyasadaki işleyiş her zaman karara uygun olmadı.

Yüksek kiralar vatandaşın en büyük sorunlarından biri olmaya devam ederken kirasını ödeyemeyenler çareyi ya bir tanıdıklarının yanına gitmekte ya da daha küçük bir yere taşınmakta buluyor.

İSTANBUL'DAN İSTANBUL'A GÖÇ

Kira olarak Türkiye'nin en pahalı şehri olan İstanbul'da da ilçeden ilçeye göç başladı. FOX Haber'in haberine göre; İstanbul'da yaşanan taşınma hareketliliğinin 3 ana sebebi var. Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı, yükselen kiralar ve kentsel dönüşüm.

Kentsel dönüşüm nedeniyle evlerini bırakmak zorunda olanlar olsa da taşınmaların asıl sebebi yüksek kiralar. Beşiktaş'ta kolonları görünen bir evi kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltmak zorunda kalan bir kiracı, 8 bin liralık kirasını bırakarak 25 bin liralık bir eve geçmek zorunda kaldı.

NAKLİYECİLERDE YOĞUN MESAİ

Vatandaşların masraftan kaçmak için başka yere taşınması ise nakliyecilerin fazla mesai yapmasına neden oldu. Bir nakliyeci özellikle 1 haftadır uyku uyuyamadığını belirtti.

Öte yandan İstanbul Kalkınma Planı Ajansına göre kiralar 1 yılda yüzde 75 arttı. Ocak ayında 2 bin lira olan bir daire Aralık ayına geldiğinde 20 bin lirayı gördü.