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    Ocakta 2 bin liraydı şimdi 20 bin lira... İstanbul'dan İstanbul'a göç başladı!

    Ocak ayında 2 bin lira olan kiralık daire fiyatlarının aralık ayında 20 bin lirayı görmesiyle İstanbul'da ilçeden ilçeye göç başladı. Fahiş kira zamları devam ederken daha ucuz bir yere taşınmak isteyenler nakliyecilerin yolunu tuttu.

    Ocakta 2 bin liraydı şimdi 20 bin lira... İstanbul&#039;dan İstanbul&#039;a göç başladı!
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Artan enflasyon kira fiyatlarında da ibreyi yukarı döndürdü. Hükümet önlem olarak yüzde 25 artış sınırı koysa da piyasadaki işleyiş her zaman karara uygun olmadı.

    Yüksek kiralar vatandaşın en büyük sorunlarından biri olmaya devam ederken kirasını ödeyemeyenler çareyi ya bir tanıdıklarının yanına gitmekte ya da daha küçük bir yere taşınmakta buluyor.

    İSTANBUL'DAN İSTANBUL'A GÖÇ

    Kira olarak Türkiye'nin en pahalı şehri olan İstanbul'da da ilçeden ilçeye göç başladı. FOX Haber'in haberine göre; İstanbul'da yaşanan taşınma hareketliliğinin 3 ana sebebi var. Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı, yükselen kiralar ve kentsel dönüşüm. 

    Kentsel dönüşüm nedeniyle evlerini bırakmak zorunda olanlar olsa da taşınmaların asıl sebebi yüksek kiralar. Beşiktaş'ta kolonları görünen bir evi kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltmak zorunda kalan bir kiracı, 8 bin liralık kirasını bırakarak 25 bin liralık bir eve geçmek zorunda kaldı.

    NAKLİYECİLERDE YOĞUN MESAİ

    Vatandaşların masraftan kaçmak için başka yere taşınması ise nakliyecilerin fazla mesai yapmasına neden oldu. Bir nakliyeci özellikle 1 haftadır uyku uyuyamadığını belirtti.

    Öte yandan İstanbul Kalkınma Planı Ajansına göre kiralar 1 yılda yüzde 75 arttı. Ocak ayında 2 bin lira olan bir daire Aralık ayına geldiğinde 20 bin lirayı gördü.

    Düzenleyen: Seda Çakır - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KiraIstanbulGöç
    Haberler > Ekonomi > Ocakta 2 bin liraydı şimdi 20 bin lira... İstanbul'dan İstanbul'a göç başladı!
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