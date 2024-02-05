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    • İş yeri kiralarına şubatta ne kadar zam yapılacak? Tavan belli oldu, işte kiraya göre artış miktarları

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İş yeri kiralarına şubatta ne kadar zam yapılacak? Tavan belli oldu, işte kiraya göre artış miktarları
    İşyeri, Kira, Enflasyon, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Konut kiralarında yüzde 25'lik zam sınırı Temmuz ayına kadar devam ediyor. Ancak iş yeri kiraları için zam sınırı bulunmuyor. İş yeri kiralarında zam sınırı hala enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre, şubatta iş yeri kiralarına en fazla yüzde 54,72 oranında zam yapılabilecek.

    Hükümet fahiş kiraların önüne geçmek için yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Ancak konutta geçerli olan bu uygulama iş yeri kiralarını kapsamıyor. İş yeri kiralarındaki tavan artış oranı hala 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı veriye göre iş yeri kiralarına ocakta en fazla yüzde 54,72 oranında zam yapılabilecek.

    HESAPLAMA 2018'DE DEĞİŞTİ

    Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK verilerine göre, ocakta TÜFE aylık yüzde 6,70 arttı, yıllık yüzde 64.86 oldu. Ocak ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 54,72 olarak gerçekleşti. Buna göre, şubat ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 54,72 oranında zam yapılabilecek.

    HESAPLAMA ÖRNEĞİ

    Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
    Zam oranı: %54,72
    Zam bedeli: 5.472 lira
    Zamlı kira bedeli: 15.472 lira

    KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

    Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 18.566 lira

    Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 21.660 lira

    Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 24.755 lira

    Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 27.849 lira

    Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 30.944 lira

    Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 38.680 lira

    Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 46.416 lira

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İşyeriKiraEnflasyon
    Haberler > Ekonomi > İş yeri kiralarına şubatta ne kadar zam yapılacak? Tavan belli oldu, işte kiraya göre artış miktarları
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