İş yeri kiralarına şubatta ne kadar zam yapılacak? Tavan belli oldu, işte kiraya göre artış miktarları

Konut kiralarında yüzde 25'lik zam sınırı Temmuz ayına kadar devam ediyor. Ancak iş yeri kiraları için zam sınırı bulunmuyor. İş yeri kiralarında zam sınırı hala enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre, şubatta iş yeri kiralarına en fazla yüzde 54,72 oranında zam yapılabilecek.

Hükümet fahiş kiraların önüne geçmek için yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Ancak konutta geçerli olan bu uygulama iş yeri kiralarını kapsamıyor. İş yeri kiralarındaki tavan artış oranı hala 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı veriye göre iş yeri kiralarına ocakta en fazla yüzde 54,72 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA 2018'DE DEĞİŞTİ

Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK verilerine göre, ocakta TÜFE aylık yüzde 6,70 arttı, yıllık yüzde 64.86 oldu. Ocak ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 54,72 olarak gerçekleşti. Buna göre, şubat ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 54,72 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %54,72

Zam bedeli: 5.472 lira

Zamlı kira bedeli: 15.472 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 18.566 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 21.660 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 24.755 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 27.849 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 30.944 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 38.680 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 46.416 lira