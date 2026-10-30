Osmaniye'de oğlunun tavsiyesiyle 4 yıl önce aronya yetiştiriciliğine başlayan Necla Akdoğan, 2,5 dönümlük bahçesine diktiği 400 kök fidandan bu yıl 450 kiloya yakın ürün hasat etti. Meyvelerin bir kısmını reçel, meyve suyu ve kurutulmuş ürün olarak değerlendiren Akdoğan, yarım kilo aronya reçelini 400 liradan satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşayan Necla Akdoğan, 4 yıl önce oğlunun önerisiyle yayla evinin bahçesinde aronya yetiştiriciliğine başladı. Bahçesindeki 2,5 dönümlük araziye 400 kök aronya fidanı diken Akdoğan, özenle bakımını yaptığı bitkilerin meyvelerini hasat etmeye başladı. Antioksidan bakımından zengin olmasıyla bilinen ve son yıllarda Türkiye'de üretimi yaygınlaşan aronya, Osmaniye'nin yayla kesiminde de yetiştiriliyor.

Oğlunun tavsiyesiyle ekti! Reçelini 400 liradan satıyor

400 LİRAYA REÇELİNİ SATIYOR

Bahçesinde yetiştirdiği aronya meyvelerini dalından tek tek toplayan Akdoğan, hasat ettiği ürünlerin bir bölümünü kuruturken bir bölümünden ise reçel ve meyve suyu yapıyor. Hazırladığı aronya reçelinin yarım kilogramını 400 liradan satışa sunan Akdoğan, elde ettiği ürünleri değerlendirerek aile ekonomisine katkı sağlıyor. Oğlunun tavsiyesiyle başladığı aronya yetiştiriciliğini sürdüren Akdoğan, alternatif tarım ürünlerinden gelir elde ediyor.

Oğlunun tavsiyesiyle ekti! Reçelini 400 liradan satıyor

"400-450 KİLOYA YAKIN VERİM ALDIM"

Aronya meyvesi fazla bakım istemiyor yormuyor diyen Necla Akdoğan, "Oğlum araştırdı 4 yıl önce ektik. Çok faydalı olduğunu söyledi. Fidanlarını aldı, getirdi. Ben de burada işçiliğini, ekimini yaptım, 2 buçuk dönüm yerimiz var 400 kök ektik. Olgunlaşmaya başlayınca ilgileniyoruz bakımı çok kolay ilk yıl çok fazla ürün alamadım ilerleyen yıllarda verim arttı. Bu yıl daha çok aldım 400-450 kiloya yakın verim aldım. Buranın iklimine uydu biz çok merak ediyorduk ektiğimizde çiçeğini ama iyi oldu." diye konuştu.

Oğlunun tavsiyesiyle ekti! Reçelini 400 liradan satıyor

"ŞEKER VE KANSER HASTALARI ALIYOR"

Aronya meyvesini bilmeyenler denemek için bile alıyor diyen Necla Akdoğan, "Bilen 5 kilodan aşağı almıyor. Bilmeyen de denemek için 1 kilo alıyor. Çok tanıdık bir meyve olmadığı için merak ediyorlar. Öyle satışlarımız oluyor. Reçelini yapıyorum, meyve suyunu yapıyorum, kurutuyorum. İsteğe göre değişiyor. Yarım kilosunu 400 liraya veriyorum. Genelde şeker hastaları, bağışıklığı güçlendirdiği düşünüldüğü için de kanser hastaları alıyor." dedi.

Oğlunun tavsiyesiyle ekti! Reçelini 400 liradan satıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala