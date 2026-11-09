Öğrencilere müjde! THY'den indirim kampanyası

THY'den öğrencilere yurt dışı seyahatlerinde yüzde 15 indirim fırsatı! Kampanya kapsamında 8 Aralık'a kadar alınacak biletlerle 30 Nisan 2027'ye kadar indirimli uçuş imkânı sunulacak.

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Türk Hava Yolları (THY), öğrencilerin yurt dışı seyahatlerinde geçerli yüzde 15 indirimli biletleri satışa çıkardı.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12-34 yaş arası öğrenciler, 8 Aralık'a kadar alacakları indirimli biletler ile 9 Kasım 2026 - 30 Nisan 2027 tarihleri arasındaki Türkiye çıkışlı (Rusya, Belarus, Küba, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka hariç) destinasyonlara tek yön ya da gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçuşlarda seyahat edebilecek.

İndirimden sadece THY'nin Miles&Smiles ödül programına kayıtlı öğrenciler yararlanabilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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