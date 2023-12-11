Ormanlar köylüyü iş sahibi yapacak

11 Aralık 2023 02:30 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 02:32

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Projenin merkezinde Türkiye’de çok başarıyla uygulanan Organize Sanayi Bölgesi Sistemi devreye girecek. Buna göre, orman varlığı bulunan bölgede orman ürünleri ihtisas OSB’leri kurulacak. Böylece orman ürünleri sektöründe kümelenme sağlanacak. Sistemin işlemesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği yapacak.

ORMAN KÖYLÜSÜNE YERİNDE İSTİHDAM

Bu alana doğrudan etki eden orman köylerindeki istihdam konusunda da önemli adımlar atılacak. Toplumsal refahın artırılması ve orman köylerinden göçün önlenmesi amacıyla orman köylüleri, yerinde istihdam edilecek ve kalkındırılacak. Orman köylülerinin gelir getirici faaliyetleri çeşitlendirilirken, nihai ürünün pazara ulaşması da kolaylaştırılacak. Sektörde maliyet ve fiyat bazlı çalışma yapılacak, girdi maliyetlerine ilişkin düzenlemelerle fiyat istikrarı sağlanacak. Odun ham maddesinin sektöre adil dağıtımı konusunda yöntem geliştirilecek. Ayrıca, yapılacak çalışmalarla orman ürünlerinin daha fazla istihdam ve katma değer sağlayan sektörlerde kullanımı artırılacak. Dikili satış uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında ham maddenin, katma değeri yüksek nihai ürüne dönüştürülmesinin teşvik edilmesi konusunda çalışmalar yürütülecek.

HIZLI BÜYÜYEN AĞAÇLAR DİKİLECEK

Orman OSB’leri, orman kaynaklı ürün ve hizmetlerin ihracat odaklı çeşitlendirilmesi ve sektörün ekonomideki payının artırılmasına yönelik proje yapacak. Sertifikalı orman alanının toplam orman alanına oranı yüzde 50’ye çıkarılacak. Genetiği iyileştirilmiş ve hızlı gelişen türlerin dikimi artırılacak. Endüstriyel ağaçlandırma uygulamaları desteklenecek, teşvik edilecek. Ayrıca 6 bin hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma, 45 bin hektar alanda bakım, 50 bin hektar alanda etüt proje çalışması gerçekleştirilecek.