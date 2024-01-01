Ortalama maaş 37 bin 500 lira oldu! İşte meslek meslek 2024 yılında memur maaşları

1 Ocak 2024 09:39 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 09:43

Memura yüzde 50 zam yapılmasıyla kamudaki ortalama maaş 37 bin 500 liraya yükselecek, en düşük emekli aylığı 14 bin 814 lira, en düşük memur maaşı da 33 bin lira 25 lira olacak. Yeni yıl zamları, sosyal haklar, emeklilikte yeni dönemle ilgili önemli konular şunlar: Memurlara temmuzda yüzde 17.55+8 bin 77 lira seyyanen zam verildi.

MEMURA YENİ YILDA VERİLECEK ZAM YÜZDE 50’Yİ AŞACAK

Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan, ortalama maaş da 25 bin liradan 37 bin 500 liraya çıktı. Yıl sonu için yüzde 65 zam beklentisine göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 olacak. Memur ve emekliler için toplu sözleşme gereği yüzde 15’lik zam var. Bunun üzerine 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek. Memura yeni yılda verilecek zammın yüzde 50’yi aşması öngörülüyor. Bu yüzde 50’lik zam, seyyanen zammın da dahil olduğu meblağ üzerinden hesaplanacak. Bu nedenle 22 bin 17 lira olan en düşük memur maaşı 11 bin lira zamla 33 bin liraya, ortalama 25 bin lira alan bir memurun maaşı da 12 bin 500 lira zamla 37 bin 500 liraya ulaşacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI 14 BİN 814 LİRAYA ÇIKACAK

Yüzde 50 zam tahminine göre 9 bin 876 lira olan en düşük memur emekli aylığı 14 bin 814 liraya çıkacak. Bekâr bir memurun aldığı 20 bin 337 lira olan maaşı 30 bin 565 liraya yükselecek. Evli memurun aldığı 22 bin 17 lira ise 33 bin 25 lira olacak.

ÖĞRETMEN 40 BİN LİRA ALACAK

Yüzde 50’lik zamla birlikte, bugün 26 bin 654 lira olan öğretmen (1/4) yeni yılda 39 bin 981 lira maaş alacak. Evde bakım parası, 65 yaş aylığı, engelli yakın aylığı gibi sosyal yardımlar da zam oranında artacak. 65 yaş aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 405 liraya, evde bakım desteği 5 bin 97 liradan 7 bin 391 liraya, engelli yakın aylığı bin 874 liradan 2 bin 718 liraya yükselecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranının yanı sıra refah payı artışı bekliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 10 BİN LİRAYI AŞACAK

Çarşamba günü açıklanacak 6 aylık enflasyon verisi sonrasında refah payı artışıyla asgari ücrete yapılan zam oranına yakın bir zam alması umuluyor. 7.500 lira olan en düşük emekli aylığı da 10 bin lirayı aşacak. Kök aylıklarda seyyanen düzenlemeyle kademeli artış olacak. Emeklilere zamla birlikte vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen aylıklar da yükselecek. Asgari ücretin 17 bin 2 liraya çıkmasıyla işçiler yeni ücretlerini 31 Ocak’ta alacak. Birinci derece memura ek gösterge düzenlemesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Yapılacak düzenlemeyle kamu şefleri, teknikerler, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri gibi ek gösterge 2800’den 3600’e yükselecek, kamu çalışanları ve emeklilerinin hem geliri hem ikramiyesi artacak. Ancak yasal düzenlemenin ne zaman Meclis’e sunulacağı konusunda henüz resmi bir bilgi yok. Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200’e indirilerek SSK’larla eşit hale getirilecek. Esnaf, tüccarın faydalanacağı düzenlemeyle 5 yıl daha erken emekli olabilecek. Böylece daha az prim ödeyip daha yüksek emekli aylığı alabilecek. Prim reformuyla birlikte bu kapsamda emekli olacakların geliri de en az yüzde 20 artacak. Yasal düzenlemeyle Bağ-Kur kapsamındaki işverenler için istihdam sayısına bağlı kriterler belirlenecek. İşte memurun, emeklinin ve işçinin yeni zam tablosu! 85 milyonun tüm sosyal hakları artacak Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 800 günlük süre farkı ortadan kalkarak emeklilik için gerekli prim süresi aynı olacak.