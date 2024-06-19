Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale... YİD köprü ve tünellere de ek vergi yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in ilk sinyalini verdiği yeni vergi paketi bayramdan sonra Meclis'e geliyor. Asgari kurumlar vergisinin artırılmasının planlandığı yeni vergi paketiyle Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli başta olmak üzere Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen projeleri de işleten şirketlerin vergisi ek yüzde 5 oranında artacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 226 milyar TL’yi bulan vergi geliri beklentisiyle bir süredir üzerinde çalıştığı vergi paketi taslağı tamamlandı. Bayramdan sonra Meclis Başkanlığına sunulacak ve yaklaşık 60 madde olması beklenen teklifte ek kurumlar vergisi çıktı. Yeni vergi yasasıyla Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli başta olmak üzere Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen projeleri yöneten şirketlerin vergisi artıyor.

YÜZDE 5 VERGİ ARTIYOR

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre söz konusu vergi taslağında, Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİP) modeliyle hayata yüzlerce projeyi yöneten şirketlerin kurumlar vergisi oranı, bankalarla eşitlenecek. Buna göre, dev şirketler devlete artık yüzde 25 değil yüzde 30 kurumlar vergisi ödeyecek.

Bu şirketler Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Ankara Garı, havalimanları, şehir hastaneleri ve birçok otoyol gibi birçok önemli projeyi yönetiyor.

EK 5 MİLYAR TL VERGİ KASAYA GİRECEK

Vergi paketinin Meclis'ten geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından, şirketler yüzde 5 artırılan yeni kurumlar vergisini 1 Ocak 2025'den itibaren ödemeye başlayacak.

Düzenleme ile YİD ve KÖİ projelerinden devletin kasasına yıllık yaklaşık 5 milyar TL, fazladan vergi gireceği planlanıyor.