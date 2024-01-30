Osmaniyeli balıkçı 148 kiloluk yayın balığı yakaladı! 37 bin TL kazanacak

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı, 2 metre 20 santim uzunluğa ve 148 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. 5-6 kişinin zor çektiği balığın kilosunu 250 TL'den satışa sunan balıkçı, 37 bin TL gelir elde edecek.

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Ocak 2024 14:42 - Güncelleme: 30 Ocak 2024 14:59 - Güncelleme:

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