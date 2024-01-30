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    • Osmaniyeli balıkçı 148 kiloluk yayın balığı yakaladı! 37 bin TL kazanacak

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı, 2 metre 20 santim uzunluğa ve 148 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. 5-6 kişinin zor çektiği balığın kilosunu 250 TL'den satışa sunan balıkçı, 37 bin TL gelir elde edecek.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Osmaniyeli balıkçı 148 kiloluk yayın balığı yakaladı! 37 bin TL kazanacak
    Osmaniye, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı, Yedigöl Barajı’nda 2 metre 20 santim uzunluğunda ve 148 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Dev yayın balığı yakalamayı başaran balıkçı Dağlı, balığı bir süre iş yerinde sergiledi. Vatandaşlar, meraklı gözlerle balığa bakarak bol bol fotoğraf çektirdi. Devasa yayın balığı parçalanarak kilogram fiyatı 250 TL'den satışa sunuldu.

    Osmaniyeli balıkçı 148 kiloluk yayın balığı yakaladı! 37 bin TL kazanacak

    "5-6 KİŞİ ZOR ÇEKTİK"

    Ağı 6 kişi güçlükle çektiklerini ifade eden balıkçı Ali Dağlı, “Ağı akşam saatlerinde serdik sabah gittiğimizde ağda bir ağırlık hissettik. Ağı çekerken 5-6 kişi zor çektik tekneye balığı, canlı olduğu için bayağı uğraştırdı ama sonunda balığımızı aldık. Bunu vatandaşlarımıza parçalayarak kilosunu 250 Türk Lirasından satacağız” dedi.

    Osmaniyeli balıkçı 148 kiloluk yayın balığı yakaladı! 37 bin TL kazanacak

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Osmaniye
    Haberler > Ekonomi > Osmaniyeli balıkçı 148 kiloluk yayın balığı yakaladı! 37 bin TL kazanacak
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