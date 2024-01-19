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    Aman mağdur olmayın! Şehirler arası yolcu otobüslerinde biletler tükendi

    Kaynak: AA / Düzenleyen:

    Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yarıyıl tatili için otobüs biletlerinin tükendiğini söyledi. Vatandaşın mağdur edilmemesi için ek seferler konulduğunu belirten Yıldırım, "Yarıyıl tatili boyunca toplam 3 bin ek sefer yapılması planlandı." dedi.

    Aman mağdur olmayın! Şehirler arası yolcu otobüslerinde biletler tükendi
    Ekonomi Haberleri  / AA

    Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, bugün çocukların karne almasıyla birlikte yarıyıl tatilinin başladığını, bunun da otobüs firmalarında hareketliliği artırdığını söyledi. Tatilde birçok ailenin seyahat edeceğini dile getiren Yıldırım, "Yarıyıl tatili için satışa sunulan otobüs biletleri tükendi, ek seferler konuldu. Türkiye genelinde günde 17 bin civarında otobüs seferi yapılıyor. Yarıyıl tatili boyunca toplam 3 bin ek sefer yapılması planlandı. Ek seferler daha çok kısa mesafe ve büyükşehirlere düzenlendi." diye konuştu.

    "5,5 MİLYON KİŞİNİN SEYAHAT ETMESİNİ BEKLİYORUZ" 

    TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, yarıyıl tatilinin başladığı ve bittiği tarihlerde otobüslerin doluluk oranlarının daha yüksek olduğuna işaret etti. Üniversitelerin tatil zamanlarıyla bir çakışma olmaması nedeniyle bekledikleri yoğunluğunun yaşanmadığını belirten Yıldırım, "Yarıyıl tatili süresince yaklaşık 5,5 milyon kişinin seyahat etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Yıldırım, otobüs bileti fiyatlarının düşük olduğunu belirterek, "Rekabetçi bir ortam var. Bilet fiyatlarımız maliyetleri karşılayacak şekilde bile değil. Uçak fiyatlarında zaman zaman kampanya yapılıyor ama biz fiyatlarımızda oynama yapamıyoruz." dedi.

    Aman mağdur olmayın! Şehirler arası yolcu otobüslerinde biletler tükendi

    SÜRÜCÜLERE UYARIDA BULUNDU

    Yarıyıl tatilinde yollarda yoğunluk olabileceğini söyleyen Yıldırım, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yıldırım, otobüs şoförlerinin özellikle uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

    "Şoförlerimiz uykusuz veya yorgun olduklarında dinlenmeli. Araçta telefon kullanmamalılar. Ayrıca, yolcularımız da muhakkak emniyet kemerini bağlasınlar. Firma sahipleri de duyarlı olmalılar, sürücüleri sürekli takip etmeliler. Şoförler takip edildiğini bilerek hareket etmeli. Bu konularda taviz verilmemeli."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: AA
    OtogarBilet
    Haberler > Ekonomi > Aman mağdur olmayın! Şehirler arası yolcu otobüslerinde biletler tükendi
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