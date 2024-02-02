Otomobil firmaları şubat kampanyalarını açıklamaya başladı! Sıfır faizli kredi imkanı

Şubat ayına girilmesiyle otomobil firmaları da yeni kampanyalarını açıkladı. İşte sıfır faizli kredi imkanı tanıyan firmaların yeni son kampanyaları...

Ocak ayında 80 bin adete yaklaşan satış rakamları ile yeni bir rekora imza atan Türkiye otomotiv pazarı şubat ayında kampanyalara hız vermeye başladı. İşte en son açıklanan kampanya şartları...

SUZUKİ

Ülkemizde doğan trend otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, şubat ayı boyunca tüm modellerinde kredi ve takas desteği fırsatları sunuyor. Ayrıca sınırlı sayıdaki 2023 model Suzuki modellerine de çok avantajlı fiyatlarla sahip olmakta mümkün. Markanın zengin donanım özelliklerinin yanında düşük yakıt tüketimi ile öne çıkan Swift Hibrit modeli, 50 bin TL takas desteği ve 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor. Hibrit B hatchback segmentinin en çok satan modeli Swift, 2023 model versiyonlarında şubat ayına özel; GL Techno donanımında 1.078.000 TL, GLX Premium donanımında ise 1.138.000 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.

Akıllı Hibrit teknolojisine sahip motor sistemini, yakıt verimliliği, yüksek performans, AllGrip 4x4 çekiş sistemi ve en güncel güvenlik donanımlarıyla dikkat çeken Suzuki S-Cross Hibrit ise, 70.000 TL takas desteği veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. 2023 model S-Cross sahibi olmak isteyen, kredi desteğinden faydalanmayan kullanıcılar, 1.444.000 TL’den başlayan fiyatlarla otomobili satın alabiliyor.

Markanın ikonik modeli Jimny ise AllGrip teknolojisine sahip 4x4 özelliğiyle ön plana çıkarken, üstün sürüş yetenekleriyle küresel çapta kendini kanıtlamış bir model. 50 Bin TL takas desteği veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi desteği sunulan Jimny, şubat ayında kredi desteğinden faydalanmayan kullanıcılara, 2023 modellere 1.678.000 TL’den, 2024 modellerde ise 1.758.000 TL’den başlayan fiyatlar teklif ediliyor.

Suzuki modellerinin tamamında, “Suzuki’den Garantim ON”da avantajları da sunuluyor. 0 km olarak satın alınan Suzuki modellerinde sunulan 3 yıllık temel üretici garantisi süresinin bitiminden itibaren “Suzuki’den Garantim ON’da” kapsamında kullanıcılar, periyodik bakım için yetkili servislere geldikleri sürece 10 yaş veya 180.000 km’ye kadar bu programdan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Satın alınan Suzuki modelleri, “Suzuki’den Garantim ON’da” programı ile toplam 10 yıl Doğan Trend güvencesi ile garanti altına alınıyor.

NİSSAN

Nissan Qashqai’nin şubat ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım indirimi ve sıfır faiz imkanı sunuluyor. Benzinli Qashqai modellerinde 150.000TL’ye 12 ay %0 faiz kredi imkanı veya 150.000TL nakit alım indirimi sunuluyor. Benzinli Qashqai’lerin Platinum Premium donanım seviyesinde ise yalnızca 150.000TL nakit alım indirimi uygulanıyor.

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai e-POWER’ların şubat ayı kampanyasında 150.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor. Nissan Qashqai e-POWER’ın Skypack versiyonunda ise bu aya özel 200.000TL’lik nakit alım ayrıcalığı tanınıyor.

e-POWER Platinum Premium hariç; Skypack, Designpack, Designpack Black Edition donanımlarında belirtilen nakit alım desteğine ek olarak 150.000 TL'ye 12 ay 0% faizli kredi imkanı sunuluyor.

2023 yılında otomotiv gazetecileri tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen yeni Nissan X-Trail, şubat kampanyası kapsamında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 250.000 TL fiyat desteği ile dikkat çekiyor. Yılın otomobili yeni X-Trail’in benzersiz e-POWER teknolojisine sahip modellerinde 250.000 TL ve benzinli X-Trail modellerinde ise 150.000 TL fiyat desteği sunuluyor.

OPEL

Alman otomotiv devi Opel’de şubat ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Opel Corsa, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı ile dikkatleri üzerine çekerken, Astra, Edition donanımında; 250 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, GS ve Ultimate donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor.

SUV tarafında ise Crossland, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faiz, Edition donanımı ile 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi teklif ediyor.

Yeni Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor. Ticari tarafta ise KOBİ’lere sunulan teklifte Zafira Life modeli, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modelleri Combo Life ve Combo Cargo, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânlarıyla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.