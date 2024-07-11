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Haberler > Ekonomi > Türkiye otomotiv üssü olacak! BYD'den sonra Alman devi de fabrika açma kararı aldı

Türkiye otomotiv üssü olacak! BYD'den sonra Alman devi de fabrika açma kararı aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye otomotiv üssü olacak! BYD&#039;den sonra Alman devi de fabrika açma kararı aldı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çinli BYD'nin ardından Alman ZF Friedrichshafen de Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlanıyor. Üretimi Türkiye'ye kaydırma kararı alan şirketin Almanya'daki 54 bin çalışanından 12 bini işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Türkiye'de kurulması planlanan fabrikayla binlerce kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım yaparak üretim tesisi kurma kararı aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan anlaşmaya göre, bu tesiste yılda 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretilecek. Ayrıca, bir AR-GE merkezi de kurulacak. 2026 sonunda faaliyete geçecek olan tesislerde doğrudan 5 bin kişi istihdam edilecek.

Otomobil üretimi Türkiye'ye kayıyor! BYD'den sonra Alman devinden yeni karar - 1. Resim

ÜRETİMİNİ TÜRKİYE'YE TAŞIYOR

BYD'nin Türkiye’ye yaptığı yatırımın ardından, Almanya'nın en büyük otomobil tedarikçisi ZF Friedrichshafen de siyasi ve ekonomik koşullar nedeniyle üretimini Türkiye’ye kaydırma kararı aldı. Dünya çapında otomobil ve ticari araçlar için aktarma organları ve şasi teknolojisi tedarik eden şirket, Almanya'daki yüksek ekonomik maliyetler ve AB bürokrasisi nedeniyle bu adımı atıyor.

Otomobil üretimi Türkiye'ye kayıyor! BYD'den sonra Alman devinden yeni karar - 2. Resim

YÜKSEK MALİYETLER VE AB BÜROKRASİSİ ETKİLİ OLDU

ZF Friedrichshafen, 31 ülkede faaliyet gösteren ve 54 bin çalışanı bulunan dev bir şirket. Ancak, AB bürokrasisi ve Almanya’daki yüksek ekonomik maliyetler nedeniyle üretimini Türkiye’ye taşımayı planlıyor. Almanya'daki 12 bin çalışanın işini kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu bildirildi. Şirket, elektrikli araçlarda geleneksel şanzımanların daha az kullanılması nedeniyle bazı yatırımlarını beklemeye aldı.

Otomobil üretimi Türkiye'ye kayıyor! BYD'den sonra Alman devinden yeni karar - 3. Resim

ZF Friedrichshafen’in Türkiye’de halihazırda üç şubesi bulunuyor. Ekonomim'in haberine göre, Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlığı, daha düşük maliyetleri ve AB mevzuatına tabi olmaması, yatırım için cazip hale geliyor. Şirket, bu stratejik hamle ile AB bürokrasisinden ve artan maliyetlerden kaçınmayı hedefliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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