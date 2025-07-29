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ÖTV fırsatçılarına yakın takip! Denetimler arttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ÖTV fırsatçılarına yakın takip! Denetimler arttı
Otomobil, ÖTV, Piyasa, Ticaret Bakanlığı, Yetki Belgesi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Özel tüketim vergisi oranlarının ardından otomobil piyasasındaki fiyat değişimlerini yakın takibe alan Ticaret Bakanlığı, manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlere karşı uyardı.

Ticaret BakanlığıÖTV artışının ardından ikinci elde fırsatçılığa karşı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada yeni özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarının ardından otomobil piyasasındaki fiyat değişimlerinin yakın takibe alındığı belirtildi. Açıklamada “ÖTV oranlarında yapılan yeni düzenlemelerin ardından sektördeki fiyat değişimleri Bakanlığımızca yakından izlenmektedir. Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı titiz incelemeler yürütülmekte, tespit edilen aykırılıklara karşı idari para cezaları uygulanmakta, gerektiğinde yaptırımlar devreye alınmaktadır. Bakanlık olarak motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin hayata geçirdiğimiz tüm düzenlemeler, kayıt dışılığın azaltılması, tüketicinin korunması, fiyat istikrarının sağlanması ve piyasa dengesinin korunması amaçlarına yönelik olarak büyük bir kararlılıkla uygulanmaktadır” denildi.

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◼️Açıklamada, yasal düzenlemeler uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yalnızca yetki belgesine sahip işletmeler tarafından gerçekleştirilebildiği ve bir takvim yılı içerisinde üçten fazla taşıt satışının ticari faaliyet olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 103 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, kayıt dışı taşıt ticaretinin önüne geçmek amacıyla vatandaşların kullanımına sunulan e-Devlet tabanlı ihbar modülüyle yetki belgesiz faaliyet gösteren kişi ve işletmeleri şikâyet etmenin mümkün hâle geldiği belirtildi.

ÖTV fırsatçılarına yakın takip! Denetimler arttı - 2. Resim

◼️Açıklamada, Covid-19 salgını sürecinde artan manipülatif fiyat hareketleri ve stokçuluk gibi piyasa bozucu uygulamalara karşı Bakanlıkça hayata geçirilen 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması ile ilan fiyatı kısıtlaması uygulamalarıyla sektördeki aşırı fiyat artışlarının ve haksız kazançların önüne geçildiği vurgulandı. Bu kapsamda, 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesini ihlal eden 131 yetkili bayi ve oto galericiye 52 milyon 462 bin lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden 476 kişi ve kuruluşa 95 milyon 668 bin lira idari para cezası uygulandığına dikkat çekilen açıklamada “Ayrıca taşıt satışından kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlama gibi uygulamalarla vatandaşın araca erişimini engelleyen 31 yetkili bayinin yetki belgeleri iptal edilmiştir. Bu işletmelerin bir yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmaları yasaklanmıştır” değerlendirmesinde bulunuldu.

◼️Açıklamada, Türkiye Noterler Birliği ile yapılan iş birliği neticesinde oluşturulan Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde, ikinci el taşıt satışlarında bedelin eşzamanlı ve güvenli biçimde ödenmesinin sağlandığı, dolandırıcılık, sahtecilik, para çalınması veya satış sonrası ödeme yapılmaması gibi risklerin ortadan kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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