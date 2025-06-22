Özel izin alıp üretiliyor: 2 yıl önce merak edip başladılar, şimdi paraya para demiyorlar! "Herkese tavsiye ederiz"

Karabük'te 2 yıl önce özel izinle salep orkidesi yetiştirmeye başlayan Gün çifti hasat sonunda 60 kiloya yakın yumru aldı. Salep üretiminin ailecek yapılabilecek iş olduğunu söyleyen çift, "Yapmak isteyenlere tavsiye ederiz. Biz bu işe merakla başladık. Getirisi oldukça iyi" dedi.

Karabük'te Yavuz ve Fatma Gün çifti, 2 yıl önce salep yetiştirmek için Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurarak izin aldı.

Böylece, Gün çifti için salep orkidesi yeni kazanç kapısı oldu. Bu yıl 1500 fide diken çift, 60 kilogram ürün elde etti.

Gelecek yıllarda üretim alanını artırmayı hedefleyen çift, salep yetiştiriciliğini gençlere de tavsiye ediyor.

BU SENE 1500, SENEYE 9 BİN

42 yaşındaki Yavuz Gün, yaklaşık 2 yıldır salep yetiştirdiğini söyledi.

Salep üretiminin getirisinin iyi olduğunu belirten Gün, "Güzel bir sezon geçti. Memnunuz. Bu yıl 1500 fide diktik. Hasat sonunda 60 kilograma yakın yumru aldık. Seneye 9 bin fide dikmek istiyorum. Herkese salep üretimini tavsiye ederim" diye konuştu.

GENÇLERE DE TAVSİYE ETTİLER

Gün, Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yardımcı oluyorlar. Sıkıştığımız yerde danışmanlık yapıyorlar. Bu işten çok memnunuz. Şu an 300 metrekare alanda üretim yapıyoruz ama üretim alanımızı 4-5 dekara kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Eşim ve çocuklarla ailecek üretim yapıyoruz. Gençlere salep üretimini tavsiye ederim"

Yavuz Gün'ün eşi 34 yaşındaki Fatma Gün de salep üretiminin ailecek yapılabilecek bir iş olduğunu anlattı.

Ürünlerin bu yıl beklentilerinin üstünde çıktığını dile getiren Gün, "Yapmak isteyenlere tavsiye ederiz. Biz bu işe merakla başladık. Getirisi oldukça iyi. Yapılabilecek bir iş" dedi.