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Salep soğanı toplayan şahıslara 387 bin 141 lira ceza kesildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Salep soğanı toplayan şahıslara 387 bin 141 lira ceza kesildi
Siirt, Salep, Doğa Koruma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'te yolda durdurulan bir araçta yapılan aramada 86 kilogram kaçak salep soğanı ele geçirildi. Şahıslara toplam 387 bin 141 lira ceza verildi.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Merkez Şefliği ile Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol devriyesi esnasında doğadan toplanması yasak olan salep soğanı yüklü bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 86 kilogram salep bitkisi soğanı ele geçirildi.

TEKRAR EKİLECEKLER

Endemik bitki türleri arasında yer alan ve doğadan toplanması yasak olan salep soğanını izinsiz toplayan şahıslara 387 bin 141 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen salep soğanlar, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı Anabilim Dalı Doç. Dr. Arzu Çığ'a, tekrar toprağa ekilmek üzere teslim edildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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