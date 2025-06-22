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Üretim başladı, cepler doluyor! Sosyal medya meraklılarının uğrak yeri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kahramanmaraş, Ayçiçeği, Çiftçilik, Ekonomi, Turizm, Sosyal Medya, Doğa, Görsel Şölen, Tarım, Fotoğraf, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ülke geneline havaların ısınmasıyla, bağ ve bahçelerde adete görsel şölen oluştu. Kahramanmaraş'ta çiftçilerin ekimini yaptığı ayçiçeği, hem ekonomik bir kazanç sağlıyor hem de görsel şölen sunuyor. Üretici Yahya Yenen, "Bölgemiz Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu çiftliği. Bölgemizde birçok ürün yetişiyor, üretim son hızla devam ediyor" dedi.

Havaların ısınmasıyla Kahramanmaraş'ta görsel şölen başladı.

Türkoğlu ilçesi Kadıoğlu Mahallesi sınırlarında çiftçilerin ekimini yaptığı ayçiçeği, hem ekonomik bir kazanç sağlıyor hem de görsel şölen sunuyor. 

Üretim başladı, cepler doluyor! Sosyal medya meraklılarının uğrak yeri - 1. Resim

SOSYAL MEDYA İÇİN ZİYARET EDİLİYOR

Güneşle birlikte başlarını çeviren binlerce ayçiçeği, doğayla iç içe vakit geçirip fotoğraf çekmek isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir merkezine yakın noktadaki tarlalara gidenler özellikle sosyal medya için fotoğraflar çekiyor.

Üretim başladı, cepler doluyor! Sosyal medya meraklılarının uğrak yeri - 2. Resim

ÜRETİM SON HIZLA DEVAM EDİYOR

Üretici Yahya Yenen, "Bölgemiz Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu çiftliği. Bölgemizde birçok ürün yetişiyor. Ayçiçeği, hububat, yağlık ve çerezlik ay çiçek üretimi de yapılıyor. Şu anda tam günebakan dediğimiz görüntü var. Görsel şölen oluşturuyor ve üretim son hızla devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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