Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta? Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Onikişubat bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı’na saatler kala Kahramanmaraş ve ilçelerinde bayram namazı saatleri netleşti. Müslümanlar, 6 Haziran Cuma sabahı camilere akın edecek. Peki, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bayram sabahı camilerde kılınacak bayram namazının saatleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye Gazetesi’nin yayımladığı 2025 imsakiyesine göre Kahramanmaraş genelinde bayram namazı saati belli oldu.

KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma sabahı, Kahramanmaraş’ta bayram namazı saat 05.54’te eda edilecek. Bayram namazı, iki rekattan oluşmakta olup erkekler için vacip kabul edilmektedir. Namazın ardından camilerde bayram hutbesi okunarak dini vecibeler tamamlanacak. Bayram sabahı güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra cemaatle kılınacak bu namaz, bayramın manevi atmosferini en yoğun hissettiren anlardan biri olacak.

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraş’ın merkezi ilçelerinden biri olan Dulkadiroğlu’nda sabahın erken saatlerinde bayram namazını eda edecek. Türkiye Gazetesi imsakiyesine göre, Dulkadiroğlu ilçesinde bayram namazı saat 05.54’te kılınacak.

ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Kahramanmaraş’ın bir diğer büyük ilçesi olan Onikişubat’ta da bayram sabahı camiler dolup taşacak. Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma sabahı, Onikişubat ilçesinde bayram namazı yine saat 05.54’te cemaatle kılınacak. Namaz öncesinde yapılan hazırlıklar ve sabahın serinliğinde camilere akın eden cemaat, bayram coşkusunu topluca yaşayacak.