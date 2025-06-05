Malatya bayram namazı saat kaçta? Malatya Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir ilçeleri namaz vakitleri

Kurban Bayramı yaklaşırken Malatya’da bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Malatya merkez ve ilçelerinde yaşayanlar, 6 Haziran Cuma sabahı bayram namazı için camilere akın edecek. İşte Malatya Yeşilyurt, Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde bayram namazı saatleri…

Kurban Bayramı’nın ilk sabahında camiler dolup taşacak. Müslümanlar, birlik ve beraberliği pekiştiren bayram namazını cemaatle eda etmek üzere sabahın erken saatlerinde camilere yöneliyor. Malatya’da yaşayan vatandaşlar ise “Bayram namazı saat kaçta kılınacak?” sorusunun cevabını araştırıyor.

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı’nın ilk günü sabah saatlerinde kılınacak bayram namazı, Malatya merkezde saat 05.47’de cemaatle eda edilecek. İki rekattan oluşan ve erkeklere vacip olan bayram namazının ardından bayram hutbesi okunacak.

Bayram sabahında, güneşin doğuşundan yaklaşık 45 dakika sonra kılınan bayram namazı, Kurban Bayramı’nın manevi atmosferini camilerde yaşamak isteyenler için büyük önem taşıyor.

MALATYA YEŞİLYURT İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Malatya’nın kalabalık ilçelerinden biri olan Yeşilyurt’ta da bayram sabahı hazırlıkları tamamlandı. Türkiye Gazetesi’nin yayınladığı imsakiye verilerine göre Yeşilyurt ilçesinde bayram namazı saat 05.47’de kılınacak.

MALATYA BATTALGAZİ VE DOĞANŞEHİR İLÇELERİ BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Malatya’nın merkez ilçelerinden Battalgazi ve Doğanşehir’de bayram namazı saatleri belli oldu. İmsakiye verilerine göre Battalgazi ve Doğanşehir ilçesinde bayram namazı saat 06.47’de eda edilecek.