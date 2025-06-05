Denizli bayram namazı saatleri: Denizli Pamukkale, Merkezefendi, Çivril, Acıpayam ve Tavas ilçeleri bayram namazı saat kaçta?

Bayram sabahına geri sayım sürerken Denizli’de yaşayan vatandaşlar, 6 Haziran Cuma günü kılınacak bayram namazının saat kaçta olduğunu merak ediyor. Türkiye Gazetesi’nin yayımladığı 2025 imsakiyesi ile birlikte Pamukkale, Merkezefendi, Acıpayam, Çivril ve Tavas ilçelerinde bayram namazı vakitleri netleşti. İşte ilçe ilçe Denizli bayram namazı saatleri…

Bayramların manevi atmosferinin en özel anlarından biri olan bayram namazı, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın sabahında Müslümanları camilerde buluşturuyor. İki rekattan oluşan ve cemaatle birlikte kılınan bayram namazı, hem dini hem de toplumsal bir anlam taşıyor. Bu yıl 6 Haziran 2025 Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı öncesi, Denizli halkı da sabah namazının ardından kılınacak bayram namazının saatini araştırmaya başladı.

DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayram namazı güneşin doğuşundan yaklaşık 45 dakika sonrasında kılınıyor. Denizli genelinde bayram namazı 6 Haziran Cuma sabahı saat 06.25’te kılınacak.

DENİZLİ PAMUKKALE VE MERKEZEFENDİ İLÇESİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Denizli’nin merkez ilçeleri Pamukkale ve Merkezefendi’de de bayram namazı saat 06.25 olarak açıklandı. Camilere gitmeden önce gusül abdesti almak, güzel koku sürünmek ve temiz kıyafetler giymek ise bayram sünnetleri arasında yer alıyor.

DENİZLİ ACIPAYAM İLÇESİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Acıpayam ilçesinde ikamet eden vatandaşlar için bayram namazı vakti yine saat 06.25 olarak duyuruldu. İlçedeki camilerde cemaatle birlikte kılınacak namazın ardından bayramlaşma coşkusu başlayacak.

DENİZLİ TAVAS VE ÇİVRİL İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Tavas ve Çivril ilçelerinde de namaz saati 06.25 olarak belirlendi. Her iki ilçede de bayram sabahı camiler dolacak.