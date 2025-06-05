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Sakarya bayram namazı saat kaçta? Sakarya Adapazarı, Hendek, Akyazı, Erenler ve Serdivan bayram namazı saatleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sakarya bayram namazı saat kaçta? Sakarya Adapazarı, Hendek, Akyazı, Erenler ve Serdivan bayram namazı saatleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı heyecanı tüm yurtta hissedilirken, Sakarya’da yaşayan vatandaşlar da bayram namazının saatini merak ediyor. Adapazarı, Hendek, Akyazı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde bayram namazı aynı saatte kılınacak. İşte 6 Haziran Cuma günü Sakarya için bayram namazı saati…

Kurban Bayramı yaklaşırken, Müslümanlar için büyük öneme sahip olan bayram namazının vakitleri araştırılmaya başlandı. Sakarya ve bağlı ilçelerde sabahın erken saatlerinde eda edilecek bayram namazı, vatandaşları camilerde bir araya getirecek. Yılda iki kez kılınan bu özel namaz için hazırlıklar yapılırken, bayram namazının ne zaman ve saat kaçta kılınacağı da gündemdeki yerini aldı.

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı’nın ilk sabahında, Sakarya genelinde bayram namazı saat 06.13’te kılınacak. Güneşin doğuşundan yaklaşık 45 dakika sonra eda edilen bu önemli ibadet, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek. 

Sakarya bayram namazı saat kaçta? Sakarya Adapazarı, Hendek, Akyazı, Erenler ve Serdivan bayram namazı saatleri - 1. Resim

SAKARYA ADAPAZARI VE HENDEK İLÇELERİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adapazarı ve Hendek ilçelerinde de namaz vakti değişmiyor. Türkiye Gazetesi’nin imsakiyesine göre bu ilçelerde de bayram namazı saat 06.13’te eda edilecek. 

Sakarya bayram namazı saat kaçta? Sakarya Adapazarı, Hendek, Akyazı, Erenler ve Serdivan bayram namazı saatleri - 2. Resim

SAKARYA ERENLER İLÇESİNDE NE ZAMAN BAYRAM NAMAZI KILINACAK?

Erenler ilçesinde ikamet eden Müslümanlar da 6 Haziran Cuma sabahı saat 06.13’te bayram namazını eda edecek. İlçedeki camilerde sabah namazı sonrasında vatandaşlar bayram namazı için saf tutacak. Bayramın manevi atmosferi, Erenler ilçesinde erken saatlerden itibaren hissedilecek.

Sakarya bayram namazı saat kaçta? Sakarya Adapazarı, Hendek, Akyazı, Erenler ve Serdivan bayram namazı saatleri - 3. Resim

SAKARYA SERDİVAN İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde de bayram sabahı saat 06.13’te namaz kılınacak. İki rekattan oluşan ve erkeklere vacip olan bayram namazı, Serdivan’da camileri dolduracak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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