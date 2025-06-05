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Antalya bayram namazı saat kaçta? Antalya Kurban Bayramı namaz vakti 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya bayram namazı saat kaçta? Antalya Kurban Bayramı namaz vakti 2025
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran 2025 Cuma günü, Antalya bayram namazı saat kaçta merak ediliyor. Antalya Kurban Bayramı namaz vakti araştırılıyor.

Kurban Bayramı’nın manevi atmosferine hazırlanan Antalyalılar, 6 Haziran 2025 Cuma günü camilerde bir araya gelerek bayram namazını eda edecek. Kurban Bayramı namaz vakitlerine göre, Antalya ve ilçelerinde bayram namazı saati merak konusu. 

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Antalya'da Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma günü saat 06:21'de kılınacak. Bu saat, Antalya'nın tüm ilçeleri için geçerli olup Müslümanlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı ibadetini yerine getirecek.

Bayram namazı, İslam dünyasında birlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir ibadet olarak cemaatle kılınması gereken bir namaz olarak öne çıkıyor. 

Antalya bayram namazı saat kaçta? Antalya Kurban Bayramı namaz vakti 2025 - 1. Resim

ANTALYA KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKTİ 2025

Antalya'nın tüm ilçelerinde, Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'te Kurban Bayramı namazı 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 06.21'de kılınacak. Bayram namazı iki rekat olarak kılınıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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