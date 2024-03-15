Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Ekonomi > Özel jetle gelip 50 bin avro bırakıyorlar: Sağlık turizmine kök hücre dopingi

Özel jetle gelip 50 bin avro bırakıyorlar: Sağlık turizmine kök hücre dopingi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özel jetle gelip 50 bin avro bırakıyorlar: Sağlık turizmine kök hücre dopingi
Sağlık Turizmi, Türkiye, Turizm Sektörü, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremleri, mayıs seçimleri ve İsrail’in Gazze’ye saldırısı sonrası yüzde 30 daralan sağlık turizmi yeniden yükselişe geçti. Saç ekiminin yanı estetik ve kök hücre tedavisi ile yabacıların tercihi hâline gelen sektör yıl sonunda 2022 yılında 4 milyar dolarlık rekoru da geçerek 5 milyar dolar gelir hedefliyor.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ

Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, sektörün bu yılın ilk çeyreğinde yeniden toparlandığını belirterek, “Özellikle İsrail’in Gazze şeridine yönelik saldırıları sağlık turizmini olumsuz etkiledi. Yabacılar savaş bölgesine gelmekten korkuyor. Ocak ayından itibaren toparlanma başladı. İlk çeyrekte normale döndük. Mayıs ayından itibaren daha da yükseliş bekliyoruz. Yılı 4,5-5 milyar dolar ile kapatırız” dedi.

Terziler, 2022’de 1 milyon saç turistinden Türkiye’ye 2,5 milyar dolar gelir sağladıklarını belirterek, bu yıl hedeflerini ise 1,3 milyon saç ekimi olarak açıkladı. Terziler, saç ekiminin yanında kök hücre tedavilerine insanların çok büyük rağbet gösterdiğini ve yurt dışından misafirlerden kök hücre tedavisi için talepler oluşmaya başladığını dile getirdi.

Özel jetle gelip 50 bin avro bırakıyorlar: Sağlık turizmine kök hücre dopingi - 1. Resim

Yurt dışından özel jetleriyle gelen misafirleri ağırladıklarını ifade eden Terziler saç ekimi, kök hücre tedavisi ve diğer tedavi hizmetlerinden faydalanan misafirlerin bir seferde 50 bin avro gibi bütçelerde harcama yapabildiklerini söyledi.

Sağlık turizmi için Türkiye’ye en fazla Avrupa’dan gelindiği bilgisini paylaşan Terziler şunları kaydetti:

“Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya gibi ülkeler çok yoğun bir şekilde saç ekimine geliyor. Estetik cerrahide de Avrupa’dan çok yoğun akım alıyoruz. Avrupa’yı Orta Doğu ülkeleri, ABD ve İngiltere izliyor. Asya Ülkeleri’nden; Japonya’dan, Çin’den, Kore’den yavaş yavaş gelişler artmaya başladı. Estetik cerrahide de çok Avrupa’dan akım alıyoruz.”

Sağlık turizminin havacılık sektörüne de büyük katkı sağladığına değinen Terziler, 2 milyon turiste 4 milyon uçak bileti satıldığını sözlerine ekledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
En düşük aylık alan emekliye yeni destekler yolda: 10 bin liradan az maaşa emekli kartı verilecek - EkonomiAsgari ücretli ve emekliye 'devlet kartı' geliyorEmekliye seçim öncesi seyyanen zam gelecek mi? - EkonomiEmekliye seçim öncesi seyyanen zam gelecek mi?Şişli Belediyesi işçilerin yüzlerini güldürdü: Maaşlar 17 bin liradan 46 bin liraya çıktı - EkonomiBelediye personeline yüzde 94 zamPetrol 4 ayın zirvesinde! İşte fiyatları yükselten 3 sebep… - Ekonomiİşte fiyatları yükselten 3 sebep…Reina’nın işletmecisi iflas etti  - EkonomiReina’nın işletmecisi de iflas etti Yeni Frontera İstanbul'dan dünyaya tanıtılacak - EkonomiYeni Frontera İstanbul'dan dünyaya tanıtılacakTicaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu! İngiltere ile müzakereler başladı - Ekonomiİngiltere ile müzakereler başladıABD'de ÜFE beklentiyi aştı - EkonomiABD'de ÜFE beklentiyi aştıMerkez Bankası rezervleri gerilemeye devam ediyor! İşte kasadaki miktar - EkonomiMerkez Bankası rezervlerinde büyük düşüşUkrayna'dan sürpriz faiz kararı - EkonomiUkrayna'dan sürpriz faiz kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...