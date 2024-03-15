Özel jetle gelip 50 bin avro bırakıyorlar: Sağlık turizmine kök hücre dopingi

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremleri, mayıs seçimleri ve İsrail’in Gazze’ye saldırısı sonrası yüzde 30 daralan sağlık turizmi yeniden yükselişe geçti. Saç ekiminin yanı estetik ve kök hücre tedavisi ile yabacıların tercihi hâline gelen sektör yıl sonunda 2022 yılında 4 milyar dolarlık rekoru da geçerek 5 milyar dolar gelir hedefliyor.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ

Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, sektörün bu yılın ilk çeyreğinde yeniden toparlandığını belirterek, “Özellikle İsrail’in Gazze şeridine yönelik saldırıları sağlık turizmini olumsuz etkiledi. Yabacılar savaş bölgesine gelmekten korkuyor. Ocak ayından itibaren toparlanma başladı. İlk çeyrekte normale döndük. Mayıs ayından itibaren daha da yükseliş bekliyoruz. Yılı 4,5-5 milyar dolar ile kapatırız” dedi.

Terziler, 2022’de 1 milyon saç turistinden Türkiye’ye 2,5 milyar dolar gelir sağladıklarını belirterek, bu yıl hedeflerini ise 1,3 milyon saç ekimi olarak açıkladı. Terziler, saç ekiminin yanında kök hücre tedavilerine insanların çok büyük rağbet gösterdiğini ve yurt dışından misafirlerden kök hücre tedavisi için talepler oluşmaya başladığını dile getirdi.

Yurt dışından özel jetleriyle gelen misafirleri ağırladıklarını ifade eden Terziler saç ekimi, kök hücre tedavisi ve diğer tedavi hizmetlerinden faydalanan misafirlerin bir seferde 50 bin avro gibi bütçelerde harcama yapabildiklerini söyledi.

Sağlık turizmi için Türkiye’ye en fazla Avrupa’dan gelindiği bilgisini paylaşan Terziler şunları kaydetti:

“Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya gibi ülkeler çok yoğun bir şekilde saç ekimine geliyor. Estetik cerrahide de Avrupa’dan çok yoğun akım alıyoruz. Avrupa’yı Orta Doğu ülkeleri, ABD ve İngiltere izliyor. Asya Ülkeleri’nden; Japonya’dan, Çin’den, Kore’den yavaş yavaş gelişler artmaya başladı. Estetik cerrahide de çok Avrupa’dan akım alıyoruz.”

Sağlık turizminin havacılık sektörüne de büyük katkı sağladığına değinen Terziler, 2 milyon turiste 4 milyon uçak bileti satıldığını sözlerine ekledi.