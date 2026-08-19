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Ekonomi

Palamutta bolluk başladı! Fiyatı duyan tezgaha koştu

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Samsun’da yeni sezon öncesi palamut bereketi yaşanıyor. Tezgahlarda yerini almaya başlayan palamut, boyutuna göre 50 ila 150 liradan satılırken, balıkçılar bolluğun fiyatları düşüreceğini belirtiyor.

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Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Samsun'da palamut bolluğu yaşanıyor. Küçük teknelerle avlanan ve tezgahlarda yerini almaya başlayan palamut, boyutuna göre 50 ila 150 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Balık satıcısı Yaşar Köse, denizdeki palamut miktarının sevindirici olduğunu belirterek, "Bu sene o sene olacak inşallah. Kaptan ve reislerin gözlemlerine göre denizde palamut bolluğu yaşanıyor. Palamut yavaş yavaş tezgahta yerini almaya başladı. Şu anda boyu biraz küçük fakat her gün büyür. Palamudun bol olması, vatandaşın ucuz balık yemesi anlamına gelir" dedi.

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Palamut fiyatlarının şu anda 50 ila 150 TL arasında değiştiğini ifade eden Köse, "Palamut büyüdükçe ve bollaştıkça fiyatlar düşecektir. Bu sezon yüksek rakamlara palamut satacağımızı düşünmüyorum. En son palamutta böyle bir bolluğu 5-6 sene önce yaşamıştık. İnşallah bu bereket devam eder ve vatandaş bol bol palamut yer" diye konuştu.

Palamutta bolluk başladı! Fiyatı duyan tezgaha koştu
Başlık ResmiPalamutta bolluk başladı! Fiyatı duyan tezgaha koştu

HAMSİDE DE BOLLUK BEKLENMİYOR

Bu sezon hamside de aynı bolluğu beklemediklerini dile getiren Köse, palamut ve hamsinin denizdeki miktarlarının genellikle ters orantılı olduğunu söyledi. Köse, palamudun bol olduğu sezonlarda hamsinin, hamsinin bol olduğu dönemlerde ise palamudun azaldığını ifade etti.
Denizlerde av sezonu 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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