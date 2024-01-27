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    • Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

    Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,37, dolar/TL yüzde 0,39, euro/TL yüzde 0,33 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 0,10 geriledi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
    Borsa, Altın, Dolar, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı


    Bu hafta borsa ve döviz yatırımcısına kazandırırken, altın ise kaybettirdi. 

    BIST 100 endeksi, en düşük 7.915,48 ve en yüksek 8.347,58 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,37 değer kazanarak 8.346,28 puandan tamamladı.

    Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

    ÇEYREK 3 BİN 236 LİRAYA İNDİ 

    Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 azalışla 1.967 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,14 azalarak 13 bin 220 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 3 bin 239 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 236 liraya indi.

    Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

    DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI 

    Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 değer kazanarak 30,3100 liraya, euro yüzde 0,33 artışla 32,9860 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,30 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,54 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BorsaAltınDolar
    Haberler > Ekonomi > Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
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