Paribu CEO’su Yasin Oral: Kriptoya erişen 10 milyon kişi var

Kripto varlık yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis’e gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin ‘engelleyici değil kapsayıcı’ olacağını ifade eden Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral “İlk aşama; sermaye şartı, teknolojik altyapı, operasyonel altyapı gibi noktaları kapsamayabilir” dedi.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Kendi sektöründe ödenmiş sermayesi en yüksek olan hatta ülkedeki teknoloji şirketleri arasında da ödenmiş sermayesi yüksek olan sınırlı sayıda şirketlerden biri olduklarına işaret eden Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral “Yatırımcıyı koruyan ve sektörü düzenleyen regülasyonların gerekli olduğunu düşünüyoruz ve buna hazırız. Kripto varlıklar geleneksel finansal araçlarından farklı bir yapıda olduğu için SPK’ya yetki tanınması yaklaşımı doğru bir yaklaşımdır. Başarılı bir saklama hizmeti için bankaların ve kripto para borsalarının beraber hareket etmesi gerekiyor” diye konuştu.

KENDİ CÜZDAN UYGULAMASI

Türkiye’de kriptoya erişen 10 milyon insan olduğunu ve 2021’de 2 milyar dolara kadar çıkan işlem hacminin şu anda 100-150 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Yasin Oral, 2017’de işleme açılan Paribu’nun 7. yılında 6 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiğini, daha önce 40 milyon TL olan ödenmiş sermayelerinin 500 milyon TL’ye yükseldiğini söyledi. 2019-2023 yılları arasında ödedikleri toplam verginin 180 milyon doların üzerinde olduğuna işaret eden Oral, şöyle konuştu: Paribu, 700 milyon TL’yi aşkın kurumlar vergisi ile kendi faaliyet alanında 2021 yılının vergi rekortmeni oldu. 2021 yılının Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesinde Paribu 23. sırada yer alıyor. 2024 yılı küresel anlamda regülasyonların daha fazla konuşulacağı, bu anlamda hareketliliğin artacağı bir yıl olacak. Kuralların daha da netleşmesiyle adaptasyon süreci başlayacak. Paribu, 2024 yılının ilk yarısında kendi cüzdan uygulamasını kullanıcısıyla buluşturacak.