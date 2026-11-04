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Pegasus’ta güvenlik açığı alarmı! Şirketten açıklama var

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Pegasus’ta güvenlik açığı alarmı! Şirketten açıklama var
Başlık ResmiPegasus’ta güvenlik açığı alarmı! Şirketten açıklama var

Pegasus Hava Yolları, şirket içi sistemlerinde tespit edilen güvenlik açığının giderildiğini açıkladı. Şirket, yolcu bilgilerinin söz konusu sistemlerde yer almadığını ve uçuş operasyonlarının etkilenmediğini aktardı.

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Pegasus Hava Yolları yetkilileri, AA muhabirinin soruları üzerine, basında ve sosyal medyada şirketin bilgi sistemlerine ilişkin yer alan iddialara açıklık getirdi.

SORUN GİDERİLDİ

Yetkililer, şirket içi destek süreçlerinde kullandıkları sistemlere bağlı olarak tespit edilen güvenlik açığının giderildiğini belirtti.

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Söz konusu sistemlerin şirket içi uygulama geliştirme çalışmalarına hizmet ettiğini ancak kritik operasyonel sistemlerin arasında bulunmadığını vurgulayan yetkililer, misafir veri tabanlarının bu sistemlerde yer almadığını ve söz konusu sistemlerin uçuş operasyonlarının yürütülmesinde kullanılmadığını aktardı.

Yetkililer, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması konularındaki çalışmaların ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve standartlar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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