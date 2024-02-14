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    • Pegasus'tan tartışmalı karar! Yolcular kabin bagajı için ücret ödeyecek 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Pegasus&#039;tan tartışmalı karar! Yolcular kabin bagajı için ücret ödeyecek 
    Pegasus, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Pegasus Havayolları, Türk havacılık sektöründe tartışmaya neden olacak bir uygulamayı hizmete aldı. Havacılık devi bugünden itibaren yurt dışı ve KKTC uçuşlarında, yolcu beraberindeki çantalar için ücret almaya başladı. Şirket, yolcuların en fazla 40x30x15 cm boyutlarında ve 3 kg ağırlığındaki çantaları uçağa ücretsiz alabileceğini duyurdu. 

    Türkiye'nin önde gelen havacılık şirketlerinden Pegasus, yurt dışı ve KKTC uçuşları için yeni bir karar aldı. Yolcuların bagaj haklarını güncelleyen şirket, yolcu beraberindeki çantalardan ücret alacağını duyurdu. 

    3 KİLOGRAMI GEÇEMEYECEK

    Bu yeni uygulamada tüm misafirler, uçak içerisine bir adet, boyutları 40cm-30cm-15cm ve ağırlığı 3 kilogramı geçmeyen, koltuk altına sığabilecek çanta getirebilecek. Bu boyut ve ağırlıkları geçen çantalar için ücret ödenecek.

    4 FARKLI PAKET 

    Yolcular ek kabin bagajı alabilecek. Firma bu kapsamda 4 farklı paket sunuyor. "Light Paket" alan misafirler, ihtiyaçları doğrultusunda ek kabin bagajı satın alabilecek. Kabin bagaj hakkı bulunan "Süper Eko Paket", "Avantaj Paket" ve "Comfort Flex" isimli diğer 3 uçuş paketinden birini tercih eden misafirlerin ise 1 adet kişisel eşyaya ek olarak 1 adet kabin bagajı ve 20 kg uçak altı bagaj hakkı olacak.

    Pegasus'tan tartışmalı karar! Yolcular kabin bagajı için ücret ödeyecek 

    NEDEN DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ?

    Pegasus değişen yurt dışı ve Kıbrıs uçuş paketleriyle şu iyileştirmelere gitmeyi hedeflediğini belirtti:

    -Uçağa yerleşim sırasında oluşan yoğunluğu engelleyerek uçağa iniş ve biniş süresini kısaltmak,

    -Bu yoğunluktan kaynaklanabilecek gecikmelerini önlemek,

    -Misafirlerimizin farklı ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı paketler sunmak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Pegasus
    Haberler > Ekonomi > Pegasus'tan tartışmalı karar! Yolcular kabin bagajı için ücret ödeyecek 
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