Petrol fiyatları 3 haftanın dibini gördü! Akaryakıt fiyatına indirim var mı?

ABD ekonomisi ve küresel büyümeye dair endişeler, tarifelerin önce iptal ardından temyiz edilmesi, OPEC+ Grubunun arz artışına hazırlanması, Rusya-Ukrayna müzakere umutları ve İsrail’in ateşkesi kabul etmesi ile birlikte petrol fiyatları bu hafta %3’e yakın geriledi. Brent petrol bugün 62,95 dolarla, son 3 haftanın en düşük seviyesini test etti. Dikkatler iç piyasaya çevrildi. Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatlarında bu hafta dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Geçen hafta 64,95 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bu hafta en yüksek 65,45 dolar seviyesini test etti. Ardından tekrar düşüşe geçen fiyatlar, haftanın son işlem gününde 62,95 doları test etti ve son 3 haftanın dibini gördü. Haftalık bazda %3’e yakın gerileyen fiyatlar, sabah saatlerinde 63,10 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

PERTOL FİYATI NEDEN GERİLEDİ?

ABD’den gelen veriler ve haberler petrol fiyatlarında yüksek volatiliteye sebep oldu. ABD ekonomisinin ilk çeyrekte %0,2 küçülmesi, FED tutanaklarında faiz indirimi için ‘bekle-gör’ konumuna işaret edilmesi ve ticaret mahkemesi tarafından iptal edilen tarifelere temyizde “devam” kararı çıkması; büyüme endişelerini artırarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

DİKKATLER OPEC+ GRUBUNDA

Bu arada dikkatler bir yandan da cumartesi günü gerçekleşecek OPEC+ Grubu toplantısına çevrildi. Grubun, mayıs ve haziranda olduğu gibi temmuz ayında da arz artışına gideceği yönünde beklentilerin ağırlık kazanması, petrol fiyatlarını etkiledi. Gelen haberlere göre temmuzda 400 bin-600 bin varil arası üretim artışı planlanıyor. Bu plan, arz endişelerini artırıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLERDE GERİLEME

Jeopolitik riskler tarafında da “tansiyonu düşüren” önemli gelişmeler yaşanıyor. İsrail, ABD’nin sunduğu “Gazze’de ateşkes” önerisini kabul etti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna tarafına yeni müzakereyi 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini belirterek, barışla ilgilenen herkesin sürece destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

AKARYAKIT FİYATINA İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüşün ardından iç piyasada da dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. İstanbul Avrupa yakasındaki fiyatlara göre benzinin litre fiyatı son olarak 17 Mayıs’ta 46,84 TL’ye ve motorinin litresi de 46,11 TL’ye yükseldi.

Sektör temsilcileri, petroldeki düşüşe karşılık dolarda bu hafta %0,75 civarında bir artış yaşandığına işaret ederek, akaryakıtta muhtemel indirimlerin “sınırlı” olabileceğinin sinyalini verdi.