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Piyasalarda günün özeti! Altın durdu, borsa düşüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Piyasalarda günün özeti! Altın durdu, borsa düşüyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında rekor denemelerinin ardından bugün sınırlı kâr satışları öne çıkıyor. Ons 2505 dolar ve gram 2730 TL’ye doğru çekilirken, fiyatlar zirveden %1 civarında geriledi. Analistler, “Hızlı yükselişin ardından soluklanma normal. Onsta 2485 dolar ve gramda 2700 TL kritik destek” diyor. Öte yandan borsada zayıf seyir devam ediyor. BİST100 bugün %0,78 düşüşle birlikte 9904 puandan kapandı. 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kalırken, son günlerde rekor üzerine rekor kıran altın fiyatlarında kâr satışları öne çıkıyor. Borsa İstanbul’da “sınırlı aşağı” seyir devam ederken, dolar cephesinde yeni rekorlar test edildi. Küresel piyasalarda bu akşam açıklanacak FED tutanakları bekleniyor. Asıl dikkatler ise yarın başlayacak Jackson Hole toplantılarına çevrildi.

DOLAR 34,00 SINIRINDA

Bankalar arası piyasada 21 Ağustos 2024 dolar fiyatı en yüksek 33,98 TL seviyesini test etti. Döviz bürolarında fiziki dolar satış fiyatı 34,00 TL’nin üzerine çıktı. Bu seviyeler, kurda yeni rekora işaret etti. Akşam saatlerinde bir miktar sakinleşme yaşanıyor ve dolarda işlemler 33,91 TL’ye yakın denge arayışını sürdürüyor. Bu arada gecelik TL faizleri bugün tekrar %50’nin üzerine çıktı.

ALTINDA KÂR SATIŞLARI

Altın fiyatlarında da bugün bir miktar kâr satışları yaşanıyor. Dünkü işlemlerde ons altın 2531 dolar ve gram altın 2756 TL ile rekor kırmıştı. Bugün ons altın 2505 dolara ve gram altın 2730 TL’ye çekildi. Fiyatlarda zirveye göre %1 civarında gerileme yaşanıyor. Kâr satışlarının normal karşılanması gerektiği belirtilirken; onsta 2485 dolar ve gramda 2700 TL destek olarak gösteriliyor.

BORSA 10 BİNİN ALTINDA

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 10.080 puanı gördü. Ardından düşüşe geçen endeks, tekrar kritik ve psikolojik 10 bin seviyesinin altına geldi. Gün sonunda BİST100 %0,78 geriledi ve 9904 seviyesinden kapandı. Bugünkü işlemlerde iletişim ve perakende hisselerinde satış baskısı belirgin olarak takip edilirken, banka ve holding hisselerinde karışık bir görünüm öne çıktı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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