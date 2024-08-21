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Mehmet Şimşek istifa mı etti söylentilerine karşı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmet Şimşek istifa mı etti söylentilerine karşı İletişim Başkanlığı&#039;ndan açıklama geldi!

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği yönündeki iddialar, sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde hızla yayıldı. Vatandaşlar, Mehmet Şimşek'in istifa edip etmediğini merak ederken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etti iddiaları gündeme geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddialara karşı yaptığı açıklamada istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Mehmet Şimşek istifa mı etti söylentilerine karşı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi! - 1. Resim

MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA MI EDECEK?

Dün akşam sosyal medyada gündem olan Mehmet Şimşek'in istifa haberleri ile ilgili doğru bilgi paylaşımı DMM'den geldi. 

Yazar Erol Mütercimler tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Mehmet Şimşek 2 hafta önce istifa etmek istediği ve bu karardan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vazgeçirdiği iddia edilmişti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise konuyla ilişkin yalanlamayı şu açıklama ile paylaştı:

"Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz." 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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