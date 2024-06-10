Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cari açık verileri hakkında olumlu mesaj

Türkiye'de işsizlik oranı her geçen ay düşmeye devam ediyor

Türkiye'de işsizlik oranı her geçen ay düşmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verileri sonrasında dış ticaret açığını değerlendirdi. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, "Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret açığı hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, kritik tabloları da paylaştı.

Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığına vurgu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi. Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam etti." ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek açıklamasında, "Geçen yılın ilk dört ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş oldu. Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90’dan yüzde 158’e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72’den yüzde 116’ya yükseldi." diyerek kritik sürece değindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz. Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz." ifadeleriyle paylaşımını noktaladı.

ÖDEMELER DENGESİNDE DİKKAT ÇEKEN VERİ

Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 285 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 497 milyon dolarlık açık oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2024'te cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, nisanda 7 milyar 649 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 110 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 548 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 355 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 609 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Nisanda yıllıklandırılmış cari açık ise 31 milyar 462 milyon dolar oldu.