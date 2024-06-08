Bakan Şimşek Merkez Bankası'nın son hamlesini değerlendirdi: Sadeleştirme adımlarımız devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirilmesini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek." dedi.

Merkez Bankasının normalleşme adımları devam ederken, İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi. Buna göre, TCMB'nin 10 Haziran'dan itibaren ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a düşüreceği ifade edildi. Bu gelişmeyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

"SADELEŞTİRME ADIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

"Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Şimşek, şunları söyledi:

Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz.

Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük.

Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik.

Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."