Powell'dan beklenen açıklama geldi! Fed'den faiz indirimi mesajı, altın ve Bitcoin yükselişe geçti

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda konuşan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, faiz indirimiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Powell, "Politikanın düzenlenme zamanı geldi. Önümüzdeki veriler faiz indirimin hızını ve miktarını belirleyecek." dedi. Powell'ın açıklamasının ardından Bitcoin ve altın yükselişe geçti.

Merkez bankası başkanları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, uzun vadeli politika konularını ele almak için Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyu'munda bir araya geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell merakla beklenen konuşmasını gerçekleştirdi. Powell faiz indirimi sinyali verdi, Bitcoin ve altın anında tepki verdi.

Jerome Powell'ın açıklamaları şöyle:

Politikanın düzenlenme zamanı geldi. Koşullar biraz daha sıkılaşmış durumda, pandemi öncesi seviyelere geliyoruz. Enflasyon hedefimize çok yaklaşmış durumda, yüzde 2 hedefimize ulaşacağımıza yönelik inancımız güçlendi. Piyasadaki yavaşlama normalleşmeyi gösteriyor. Şu anki faiz seviyesi bize yeteri kadar alanı sağlıyor. İstihdam piyasasında daha büyük bir yavaşlama beklemiyoruz.

"ARTIK HEDEFE ÇOK DAHA YAKINIZ"

Önümüzdeki veriler faiz indirimin hızını ve miktarını belirleyecek. Enflasyon önemli ölçüde düştü, artık hedefe çok daha yakınız. Enflasyon beklentileri çıpalanmış durumda, istihdam piyasasında çok fazla bozulma olmayacak. Dezenflasyon süreci sadece enflasyon beklentilerinin çıpalanmasıyla gerçekleşebilir. Talebin tekrardan mallardan hizmet tarafına geldiğini gözlemledik.

ENFLASYONU TETİKLEYEN ETMENLER

Şu anda çekirdek enflasyon oranlarına baktığımız zaman 2021’in Nisan ayından Eylül adına kadar adım adım çekilme olduğunu gözlemledik. Sonrasında yılın ortasında sözel yönlendirmemiz çerçevesinde aşağı geldi. 2022’nin başında manşet enflasyon yüzde 6’nın çekirdek enflasyon yüzde 5’in üzerindeydi. Tedarik zinciri sıkıntıları oldu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı enerji fiyatlarını yükseltti. Çin’deki hala kısıtlamaların olması enflasyonda yükseliş getirdi. Tedarik zincirindeki dar boğazlar ve enerji fiyatlarındaki yükseliş gibi etmenlerin hepsi 1970’lerden beri görülmemiş şekilde enflasyonu tetikleyici bir rol oynadı.

2 yıl önce enflasyonla mücadele işsizliği artırabilir demiştim. Ayrıca bunun bir noktada resesyona sebep olabileceğini dile getirmiştim. FMOC burada kendi görevlerinden taviz vermedi. Temmuz itibarıyla enflasyon tepe noktasına ulaştı ve işsizlik seviyesinde de karşımıza tarihi düşük seviyelerdeyiz."

BİTCOİN VE ALTIN ANINDA TEPKİ VERDİ

Powell'ın faiz indirim sinyalinin ardından Bitcoin ve altında dikkat çeken bir hareketlenme oldu. Altının gram fiyatı 20 TL'den fazla yükselirken, Bitcoin ise 1.500 dolarlık yükseliş gösterdi.