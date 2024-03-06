Powell, Bitcoin ve altın için sinyali verdi: Fed faiz indirimi için acele etmeyecek

ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı Jerome Powell uzun bir süredir faiz indirimi bekleyen altın ve kripto yatırımcıları için kötü haberi verdi. Powell faiz indirimi için acele edilmeyeceğini söyledi.

Altın ve kripto para yatırımcıları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini başlatmasını bekliyor. Bitcoin, tarihi 69 bin dolar seviyesine çıkarken, altın rekor üstüne rekor kırarken Fed Başkanı Jerome Powell'dan faiz indirimleri için dikkat çeken açıklama geldi.

FED FAİZ İNDİRİMLERİ İÇİN ACELE ETMEYECEK

ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı. Powell, konuşmasında faiz indirimleri için acele etmeyeceklerinin sinyalini verdi.

BU YILIN BİR NOKTASINDA AZALTMAYA BAŞLAYACAK AMA...

Sıkılaşma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna inandıklarını yineleyen Powell, "Ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil." dedi.

Politika faizine ilişkin herhangi bir düzenlemeyi değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendireceklerini belirten Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını öngörmediklerini yineledi.

FED FAİZ İNDİRİMİNE NE ZAMAN GİDECEK?

FED faiz indirimi için kesin bir tarih vermek mümkün değil. Ancak, FED'in 2024 yılında 75 baz puan faiz indirimi öngördüğü biliniyor.

Fed'in bir sonraki faiz oranı belirleme toplantısı 19-20 Mart tarihlerinde yapılacak ve gösterge politika faizinin yüzde 5,25-5,5 seviyesinde kalması bekleniyor.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru geri dönme işaretleri göstermesi halinde Fed'in önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.

Piyasa fiyatlamaları ilk indirimin Haziran ayında yapılabileceğini gösteriyor, ancak 30 Nisan-1 Mayıs toplantısında daha erken bir indirim yapılması da ihtimal dışı değil.