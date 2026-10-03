Prim günü eksik olanlar dikkat! Yargıtay’dan geriye dönük SGK hizmeti kararı

Karakaş, emsal kararı köşesine şu ifadelerle taşıdı:

"Bir vakıf üniversitesinde doktor öğretim görevlisi olarak çalışan davacı, salgın döneminde evinden çevrim içi ders verdiğini, buna rağmen prim günlerinin eksik bildirildiğini ileri sürdü. Davacı pandemi döneminde hizmet akdine bağlı, tam zamanlı ve kesintisiz çalışılmış sayılmasını talep etti.

“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” derler. Dosyadaki tartışma da tam bu sözün etrafında döndü

Üniversite yönetimi velilerden ve öğrencilerden eğitim ücretlerini tam topladı. Ekonomik olarak hiçbir kayba uğramadı. Keza üniversite yönetimi 28.12.2020 tarihinde şaşırtıcı bir duyuru yaptı. 01.01.2021 tarihinden itibaren "kısa çalışma uygulamasına" geçileceğini bildirdi. Plana göre maaşın %70-80’ini devlet (Kısa Çalışma Ödeneği ile) ödeyecekti. Kalan %20-30’luk kısmı ise üniversite tamamlayacaktı. Masabaşı hesap yapılmıştı. Ancak hesaba uymayan gerçekler vardı.