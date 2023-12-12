Puma'dan İsrail kararı: Anlaşma sonlandırılacak

12 Aralık 2023 17:47 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:47

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Spor giyim şirketi Puma, İsrail Milli Futbol Takımı'nın sponsorluğuna gelecek yıl sona erdireceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın 7 Ekim saldırılarından önce alındığı bildirildi.

Kararın 2022 yılında verildiğini iddia eden Puma, yeni formaların hazırlanması için ülkelere zaman tanındığını söyledi.

Şirket, İsrail’in yanı sıra Sırbistan gibi bazı ülkelerle de 2024 yılında yollarını ayıracak. Bunun yerine iki yeni milli takımla anlaşma imzaladığını açıklayan Puma, hangi ülkeler olduğunu ise 2024’te duyuracağını bildirdi.

Şirket sözcüsü, sponsorluk kararlarının Puma’nın yeni vizyonu ve hedefleri ile uyumlu olduğunu ifade etti. Sözcü, "Bu kararlar, 2022 yılında alındı ve yeni formaların tasarımı ve geliştirilmesi için uygun bir zaman çizelgesi sağladı" dedi.

Puma’nın İsrail Milli Takımı ile olan sponsorluk anlaşmasını bitireceği haberi, ilk olarak İngiltere merkezli The Financial Times gazetesinde yer almıştı.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Gazze’ye uygulanan askeri operasyonlar ve soykırım nedeni ile İsrail'e destek sağlayan markalar ve şirketler Türkiye ve dünyada boykot ediliyor. İsrail'e açık desteğini sunan bir çok marka, soykırıma karşı duran kişiler tarafından gerçekleştirilen boykot sonrası milyonlarca dolar zarar ediyor.

Puma, İsrail ile milli takım sponsorluğu anlaşması nedeniyle boykot çağrılarının odağında yer alıyordu. Son haftalarda Puma, İspanyol moda markası Zara, kahve zinciri Starbucks gibi birçok İsrail yanlısı markanın mağazalarının önünde Filistin yanlısı gösteriler yapıldı.