Resmi rezervler tarihi zirvede! Altında Türkiye rekoru

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri yaklaşırken, dünya merkez bankalarının altın alımları devam ediyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre temmuzda, merkez bankaları 37 ton daha altın alımı yaptı. Türkiye Merkez Bankası ise söz konusu ayda 4 ton alım gerçekleştirdi. Böylece Türkiye’nin resmî altın rezervleri 589 ton ile yeni rekor seviyesine ulaştı. Önceki zirve, Şubat 2023'te 587 ton ile görülmüştü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- ABD Merkez Bankasının (FED) faiz indirimleri yaklaşırken; küresel piyasalarda da son aylarda en dikkat çekici hareketler dolar ve altında yaşanıyor. Özellikle yılın ikinci yarısı ile birlikte dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde gerileme, ons altında yükseliş eğilimi öne çıktı.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIYOR

Öte yandan dünya merkez bankalarının altına ilgisi de devam etti. Her ne kadar Çin Merkez Bankasının son aylarda altın talebi yavaşlasa da aralarında Türkiye’nin bulunduğu birçok ülkenin merkez bankası altın alımlarını artırarak rezervlerini çeşitlendirdi ve fiyat artışı avantajından da yararlandı.

TEMMUZDA DA 37 TONLUK ALIM

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan temmuz verilerine göre; Merkez Bankalarının bildirdiği net alımlar, söz konusu ayda 37 ton oldu. Bu rakam 2024’te, ocak ayından (45 ton) sonra en yüksek aylık alıma işaret etti. Temmuzda en fazla alımı Polonya, Özbekistan ve Hindistan gerçekleştirdi.

DOLARDA NELER OLDU?

Bu arada 1 Temmuz’dan bugüne kadar piyasalarda gerçekleşen fiyatlamalara bakıldığında;

-Dolar endeksi (DXY) 106,00 sınırından (10 Eylül itibarıyla) 101,70’e kadar geriledi.

-ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,40’tan %3,71’e kadar çekildi.

-ABD gösterge tahvil faizi ise aynı süreçte %4,76’tan %3,69’a kadar ciddi bir düşüş sergiledi.

ONS ALTINDA NELER OLDU?

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı haziran ayını 2325 dolardan tamamlamıştı. 10 Eylül 2024 ons altın fiyatı ise 2500 dolara yakın seyrini koruyor. Yılın ikinci yarısının başından bugüne kadar geçen süreçte ons altında yaklaşık yüzde 7,5 oranında bir yükseliş kaydedildi.

HANGİ ÜLKE, NE KADAR ALTIN ALDI?

Altın fiyatlarındaki bu yükselişe rağmen temmuzda merkez bankalarının talebi şu şekilde gerçekleşti:

-Polonya Ulusal Bankası: 14 ton

-Özbekistan Merkez Bankası: 10 ton altın

-Hindistan Rezerv Bankası: 5 ton

-Ürdün Merkez Bankası: 4 ton

-Türkiye Merkez Bankası (ve Hazine): 4 ton

-Katar Merkez Bankası: 2 ton

-Çek Ulusal Bankası: 2 ton

TÜRKİYE REKORA ULAŞTI

Bu arada Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye Merkez Bankası altın rezervlerini 14 ay üst üste artırdı. Temmuz gerçekleştirilen 4 ton alımla birlikte Türkiye’nin resmî altın rezervleri, Şubat 2023'te belirlenen 587 tonluk önceki rekorunu geride bıraktı ve 589 ton ile yeni bir rekora ulaştı. Bu arada Türkiye, 2024 yılında 50 tona yaklaşan net alımıyla birlikte, bu yıl en fazla altın alımı yapan ülke konumunu da koruyor.