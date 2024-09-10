Japon yeni ve rezervlere dikkat! Dolarda ‘sınırlı’ yükseliş

Dolarda son dakika! 10 Eylül 2024 dolar fiyatı 34,08 TL’den güne başlıyor. Dünkü kapanışa göre dolarda sınırlı bir yükseliş yaşanırken; USD/JPY paritesinin 143,00’e kadar gerilemesi ‘carry trade’ iştahını da azalttı. İçeride mevduat faizleri yükselirken; geçen hafta TCMB’nin toplam rezervlerinin 2,6 milyar dolar düşüşle 146,8 milyar dolara gerilediği hesaplanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın ikinci işlem günü başlarken, döviz kurlarında sınırlı bir yükseliş öne çıkıyor. “Carry trade” işlemleri için önemli olan Japon yeninde de dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Geçen hafta 147,00’nin üzerini test eden USD/JPY paritesi, bugün 143,00 sınırına kadar çekildi.

10 EYLÜL 2024 DOLAR FİYATI

Japon para birimindeki bu değerlenme “carry trade” işlemlerinde de iştahı düşürüyor. İçeride bankalar arası piyasada 10 Eylül 2024 dolar fiyatı 34,08 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 34,00-34,10 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Euro’da ise ilk işlemler 37,66’dan gerçekleşiyor.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Dünkü kapanışa göre %0,15 primli seyreden dolarda, kısa vadede 33,88 TL destek ve 34,15 TL direnç olarak takip edilecek. Bu arada dün, gecelik TL faiz oranları %52,99 seviyesinde gerçekleşti ve son bir haftanın zirvesindeki seyrini sürdürdü. Gecelik faizler, TL için önemi bir korum kalkanı görevi görmeye devam etti.

REZERVLERDE GERİLEME

Öre yandan içerde mevduat faizlerinde de dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. TL mevduat faizi birçok bankada tekrar %50’nin üzerine çıktı. Bu etkiyle birlikte KKM hesaplarında çözülme devam ediyor. Geçen hafta KKM’den dövize bir miktar geçişlerin etkisiyle birlikte, TCMB’nin toplam rezervlerinde 2,6 milyar dolarlık gerileme yaşandığı belirtiliyor.